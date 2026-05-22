En la previa al partido por el tercer puesto en los Juegos Epade 2026, la Selección masculina de fútbol rindió homenaje al “Talla” Gerónimo Garay, jugador de la Asociación Deportiva Centenario, quien falleció esta semana a causa de una grave enfermedad.

El deceso del joven, integrante de la 5ª división de la ADC, golpeó fuerte en el ambiente de Lifune y sus compañeros de los clubes que cedieron a sus nombres más destacados para participar de este certamen patagónico tuvieron un lindo gesto hacia su memoria y para el recuerdo de la familia.

Antes de ponerse en marcha la definición del certamen que tuvo a la disciplina concentrada en Viedma, capital de Río Negro, los equipos Sub 15 de Neuquén y La Pampa cumplieron un respetuoso minuto de silencio.

Luego de eso, los neuquinos terminaron imponiéndose 3 a 1, quedándose de esta manera con el último escalón del podio del certamen interprovincial que esta vez repartió su programa entre esta ciudad y Neuquén Capital.

Las causas

Talla Garay murió luego de luchar contra una grave enfermedad que lo llevó a abandonar las canchas, pero nunca a su grupo de compañeros del club.

Gerónimo Talla Garay, el joven jugador de Centenario que perdió la vida a causa de una grave enfermedad.

Todos ellos, junto a sus familias, organizaron diferentes eventos para recaudar dinero y colaborar en el mantenimiento de la atención médica para el joven que finalmente se despidió el jueves.

“Sabemos que la peleó hasta el último momento, con la misma fuerza y entrega con la que defendió siempre los colores de nuestro querido ADC”, publicó el club de manera oficial para despedirlo.