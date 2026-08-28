Desde las 21.30 hs en La Bombonera, Boca recibe a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de fútbol. el Xeneize regresa a su casa luego de un mes de jugar en el Ducó, en un duelo clave para ambos equipos pensando en los playoffs.

Tres cotejos disputados en la cancha de Huracán para el elenco de Rodolfo Arruabarrena, que está ubicado en el puesto 11° del Grupo A con 7 unidades producto de un triunfo y 4 empates. Su última presentación fue empate en Avellaneda contra Racing 1-1.

El objetivo es claro: Afianzarse en el torneo local, sin perder mirada al cotejo del próximo miércoles por Copa Argentina ante Vélez. Para este juego ante el granate, el “vasco” tiene grandes de peso como la de Tomás Aranda, quien se fracturó el peroné y no jugará hasta el 2027. Al juvenil se suman Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Ayrton Costa, aunque recupera a Lautaro Di Lollo. En tanto Leandro Paredes tendría actividad, pero no jugaría los 90’.

En frente estará Lanús, que llega con una situación similar al Xeneize: 7 puntos producto de un triunfo y cuatro empates, y si otra competencia en el resto del año. Igualar en su último partido 1-1 ante Argentinos juniors de local. Un buen resultado en la bombonera para el equipo de Pellegrino, lo pondrá en carrera para meterse entre los 8 mejores de la zona y pelear por la clasificación.

El historial entre ambos indica que jugaron 148 encuentro oficiales, boca ganó 82, Lanús festejó en 26 oportunidades, mientras que empataron en 40 ocasiones. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo con victoria por 3-0 para el xeneize.

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores, Miguel Merentiel DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido:

Hora: 21.30.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.