Por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2026, Instituto le gana a Boca Juniors 1 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde Rodolfo Arruabarrena dispuso un once inicial con siete cambios en el visitante, entre ellos su capitán Leandro Paredes que está en el banco de suplentes.

La primera llegada de peligro fue del local, Giuliano Cerato llegó por la izquierda a tomar una pelota suelta dentro del área rival y provocó la primera buena atajada de Álvaro Montero.

Síntesis

Instituto 0: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jeremías Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores

Boca Juniors 0: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

TV: TNT Sports.

La previa

El Xeneize llega con la confianza que le da su racha positiva y con la posibilidad de mantenerse en carrera en los distintos frentes que disputa. Sin embargo, el calendario le plantea un desafío adicional: el próximo compromiso ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Por ese motivo, el Vasco analiza introducir varias modificaciones en la formación titular y preservar a algunos de sus principales futbolistas.

Entre las variantes que podría implementar el entrenador aparece el descanso de Leandro Paredes, una de las piezas centrales del mediocampo. También podría haber cambios en los laterales, con Malcom Braida como alternativa para el sector derecho, mientras que Leandro Lozano tendría descanso. La intención será sostener la competitividad del equipo sin descuidar el trascendental compromiso internacional que se aproxima.

Del otro lado estará un Instituto que llega en un gran momento y buscará hacerse fuerte ante su gente. La Gloria, dirigida por Diego Flores, lidera la Zona A con 25 puntos y viene de golear 4-1 a Independiente como visitante. Con Boca como rival, el conjunto cordobés tendrá la oportunidad de ratificar su buen presente y defender la posición de privilegio que consiguió en el campeonato.