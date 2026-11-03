Finalizada la anteúltima jornada del Torneo Clausura, la definición del campeón de la tabla anual del fútbol argentino quedó al rojo vivo: Boca y Argentinos Juniors alcanzaron los 60 puntos y llegan en la cima a la fecha final, mientras que Rosario Central, con 59 unidades, queda al acecho buscando repetir el título de Campeón de Liga.

El Bicho consiguió su objetivo al vencer 2-1 a Atlético Tucumán como visitante en el José Fierro, triunfo que significó su tercero en fila en el campeonato y con el que alcanzó a Boca, que el domingo se había encumbrado en soledad en la tabla anual después de la victoria por 1-0 ante River en el Superclásico. Más allá de la igualdad en puntos, el Xeneize cuenta con la ventaja de la diferencia de gol, criterio que define en caso de empate. Los de Rodolfo Arruabarrena aventajan con un +22 por sobre el +12 del conjunto de La Paternal, es decir que la única manera de que Argentinos se consagre es con una mano de Defensa y Justicia en La Bombonera.

Por su parte, Rosario Central había abierto la fecha sumado tres puntos en un final polémico ante Sarmiento y, culminados todos los partido, quedó a una unidad de los dos líderes. Los rosarinos llegan a la última jornada obligados a ganar y dependiendo de que tanto Huracán como Defensa le saquen puntos a sus competidores. Eso sí, un empate le bastará al Canalla para asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores vía tabla anual.

El sábado, la definición

En la noche de hoy, se confirmó que los tres equipos que quedan con chances del título de Campeón de Liga jugarán en simultáneo el sábado 7 de noviembre desde las 17.30, todos ellos en condición de local. En el caso de Boca, disputará la fecha 16 recibiendo a Defensa y Justicia en La Bombonera con un oído en lo que pase en el Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors va a ser local de Huracán. Por último, también pendiente de lo que ocurra, Central se medirá en el Gigante de Arroyito ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.