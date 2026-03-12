La llegada de Joe Keery a Buenos Aires no pasó desapercibida. El actor de Stranger Things y músico bajo el proyecto Djo aterrizó en la ciudad para presentarse en Lollapalooza Argentina 2026 y en pocas horas su nombre empezó a circular con fuerza entre fanáticos de la música, las series y el fútbol.

Lejos de limitarse a cumplir con la agenda del festival, Joe Keery decidió sumergirse de lleno en una de las pasiones más fuertes del país. En medio de su visita, el artista apareció en La Bombonera para presenciar el partido entre Boca Juniors y San Lorenzo por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Durante el entretiempo, las cámaras del canal oficial del club captaron al actor en uno de los palcos del estadio. En ese momento, le acercaron un regalo con los colores azul y oro y el músico reaccionó con entusiasmo frente al público presente.

Entre risas y visiblemente sorprendido por el ambiente del estadio, Joe Keery lanzó una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales: “Vamos Boca”. El gesto fue suficiente para que el momento se volviera viral entre los hinchas del club y los seguidores del actor.

La visita al estadio no fue la única escena que generó repercusión durante su paso por la ciudad. En distintos videos compartidos por fanáticos también se lo vio recorriendo Buenos Aires, saludando desde un auto y acercándose a personas que lo esperaban en la puerta de su hotel en Puerto Madero.

El entusiasmo de quienes lograron verlo de cerca también se trasladó a las redes sociales. Mensajes de fanáticos celebrando su visita comenzaron a multiplicarse mientras circulaban las imágenes del actor disfrutando de la ciudad.

La presencia de Joe Keery en Buenos Aires tiene un motivo principal: la música. El artista llega al país para presentarse en Lollapalooza Argentina con su proyecto musical Djo, una faceta que en los últimos años ganó cada vez más espacio dentro de su carrera.

Como parte de las actividades previas al festival, Joe Keery también tiene previsto ofrecer un show en el C Art Media dentro de los sideshows del evento. Ese concierto funcionará como antesala de su presentación en el Flow Stage del Lollapalooza, donde desplegará su propuesta de psicodelia moderna y estética retro frente al público argentino.