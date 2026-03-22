Por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Boca recibe desde las 20hs a Instituto de Córdoba en La Bombonera con arbitraje de Rey Hilfer.

Ante su gente, el Xeneize no terminó bien sus últimas presentaciones; silbidos y reproches contra el actual DT: Claudio Úbeda, quien igualó en sus últimas cuatro presentaciones de local. En la última fecha, rescató un empate frente a Unión en Santa Fe por 1-1, quedando en el puesto 6° con 14 unidades, y por ahora lejos de la zona de copas.

Para este juego habrá un cambio obligado, ya que Santiago Ascacibar sufrió un desgarro en el esquitibial izquierdo. Su lugar en mitad de cancha será ocupado por Ander Herrera. Los restantes serían los mismos que igualaron ante el Tatengue.

Herrera vuelve a la tiutlaridad tras la lesión de Ascacibar

Po su parte el elenco que dirige Diego Fleitas, suma en el torneo tres triunfos y dos empates; tiene 11 puntos y está 12 en el Grupo A. llega de una buena victoria en la última fecha ante Independiente por 2-1, que le permitió volver a la conversación por un lugar en playoffs. El “Traductor” mantendría el mismo 11 que le ganó al rojo fecha pasada.

Jugaron entre sí en 34 oportunidades, Boca lidera en triunfos con 13, la Gloria ganó en 9 oportunidades, mientras que empataron en 12 ocasiones, la última vez que se vieron en La Bombonera, Instituto se llevó el triunfo por 3-2 en la Liga Profesional del 2023.

Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Datos del partido:

Hora: 20.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: La Bombonera.