Boca Juniors vuelve a presentarse ante su gente. Este viernes, desde las 21.30, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Unión de Santa Fe en La Bombonera, por la undécima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El Xeneize vive un gran presente, con semifinales de Copa Sudamericana y de Copa Argentina a disputar.

El Xeneize atraviesa un buen momento y llega al compromiso con 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cinco empates y una derrota en el campeonato. En su última presentación por el Clausura derrotó 2-0 a San Lorenzo, mientras que entre semana consiguió un importante triunfo ante Racing por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina.

El Vasco apostaría por un once muy parecido al que derrotó a la Academia, con la única duda de si Leonel Flores, recién egresado de la Selección, está en condiciones de ser titular. En caso de ser preservado, Sebastián Villa ocuparía su lugar. Leandro Brey seguirá en el arco mientras Montero esté con el combinado de Colombia.

Del otro lado estará Unión, que llega con 13 unidades y necesita volver a sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final. El Tatengue comenzó a mostrar una buena versión durante varias jornadas, pero llega a este encuentro después de sufrir dos derrotas consecutivas, ambas por 2-1: ante Talleres y luego frente a Independiente. Antes de esa seguidilla había conseguido tres victorias consecutivas ante Instituto, Sarmiento y Aldosivi.

El equipo conducido por Leonardo Madelón intentará dar el golpe en La Bombonera y volver a sumar en un campeonato que entra en una etapa decisiva.

El historial general entre Boca y Unión registra 43 enfrentamientos, con 22 triunfos de Boca, 15 empates y 6 victorias de Unión. El Xeneize también supera al Tatengue en goles, con 78 tantos contra 42. Sin embargo, los últimos cruces muestran bastante paridad. Los tres encuentros más recientes terminaron igualados: 1-1 en marzo de 2026, 1-1 en julio de 2025 y 1-1 en enero de 2025. La última victoria de Boca fue el 1-0 conseguido en noviembre de 2024, mientras que Unión ganó por última vez ante el Xeneize en junio de 2022, por 2-1 en La Bombonera.

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión: Mansilla; Pintado, Rocha, Ludueña, Ayala; Palacios, Mosqueira, Menossi, Malcorra; Tarragona y Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Bresba

Estadio: Bombonera