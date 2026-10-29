En la previa del Superclásico, hay buenas noticias en Boca en cuanto a los lesionados: Lautaro Blanco está recuperado y volverá a la titularidad ante River el domingo en La Bombonera. El lateral izquierdo se había perdido el encuentro ante Independiente por una decisión preventiva de Rodolfo Arruabarrena, luego de acumular un importante desgaste físico, pero ya está en condiciones de volver a jugar.

El tercer capitán del Xeneize no tenía una lesión específica, pero terminó con lo justo el partido ante Vasco Da Gama por la vuelta de semifinales. Ante ese escenario, la decisión de Arruabarrena fue no alinearlo ante Independiente, donde jugó Malcom Braida en su lugar, y administrarle las cargas: entrenó diferenciado ayer y el martes, y hoy ya se sumó a la par del grupo.

El otro futbolista al que sigue de cerca el Vasco es Tomás Belmonte. El mediocampista, que sufrió una lesión en los meniscos que en principio lo iba a apartar hasta el año que viene, estaría cerca de recibir el alta médica y puede ganarse un lugar entre los suplentes si responde bien en los últimos entrenamientos previos al Superclásico. En cambio, Adam Bareiro y Tomás Aranda no estarán disponibles y continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

La posible formación de Boca ante River

Con el regreso de Blanco a la titularidad, el posible once del Xeneize lo compondrían Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.