Miércoles 11 de Marzo, Neuquén, Argentina
Bronca contra el sifón

El veredicto de La Bombonera tras el empate de Boca: silbidos e insultos para Úbeda

Luego del 1-1 ante San Lorenzo, los hinchas mostraron un gran fastido contra el entrenador, que se retiró rápidamente al vestuario luego del pitazo final. 

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 22:48
Úbeda se fue silbado e insultado tras un nuevo empate de Boca en La Bombonera. (Foto: La Nación)

Una vez consumado el cuarto empate seguido de local, los hinchas de Boca volvieron a despedir al equipo con silbidos. No obstante, el clima tenso se hizo específicamente para con el entrenador Claudio Úbeda, que fue el principal destinatario de la reprobación de la gente y se retiró en soledad al vestuario ni bien finalizó el encuentro.

A diferencia de partidos anteriores, donde la reprobación fue más generalizada, esta vez los seguidores del Xeneize se manifestaron contra un Úbeda que no hizo cambios hasta los últimos minutos del encuentro. El malestar se intensificó precisamente en ese momento: la salida de Adam Bareiro y el ingreso de Iker Zufiaurre con el equipo tirando centros buscando ganar el encuentro colmó la paciencia de los hinchas, que comenzaron a insultar al DT.

Si bien el enojo con el Sifón empezó a verse el día de la eliminación en el Torneo Clausura contra Racing, cuando sacó a Exequiel Zeballos estando 0-1, en los últimos partidos la paciencia del hincha fue menguando y el cuarto empate consecutivo de local, con el agravante de ser un clásico, más la demora del DT con los movimientos desde el banco le significaron una lluvia de insultos a un Úbeda cada vez más cuestionado.

