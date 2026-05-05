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TRASMISIÓN DE PRIMA MULTIMEDIOS

Boca visita al Barcelona de Ecuador en un partido clave pensando en la clasificación

El Xeneize busca un buen resultado de visitante, recuperarse de la caída de la semana pasada, y encaminar el gran objetivo en la competencia internacional.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 11:23
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Con el triunfo, Boca podría quedar a un paso de la clasificación a octavos

Desde las 21hs en Guayaquil, Boca visita al Barcelona por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize busca un buen resultado que lo acomode pensando en el cierre y la clasificación.

Por el Torneo Apertura, Boca sacó un gran triunfo en Santiago del Estero que le permitió recuperarse de la derrota con en Brasil, y con un equipo alternativo. Ahora, va por todo a Ecuador, donde un triunfo lo pude dejar con un pie en la siguiente instanciaría.

Para este juego, Claudio Úbeda pondrá su equipo de gala, con una sola modificación: Milton Giménez por Adam Bareiro, expulsado ante Cruzeiro.

En La Bombonera, fue victoria de Boca por 3-0

El Xeneize suma 6 unidades, mismas cantidad que la Universidad Católica de Chile, y el elenco brasilero, rivales a los que enfrentará como local en las dos últimas fechas. El Barcelona cierra sin puntos.

Por el lado del elenco ecuatoriano, el panorama es complicado, ya que perdió en sus pres presentaciones y necesita ganar de local para aspirar a una remontada o quedar en zona de sudamericana. Farías guardó a los titulares en el duelo por la fecha 12 de la Liga de Ecuador, donde empató 1-1 con Malta.  Darío Benedetto estará desde el inicio como titular en la delantera.

EL historia marca un dominio de Boca en 5 partidos: el equipo argentino ganó en 3 oportunidades, mientras que hay un triunfo del Barcelona, y un empate.

Probables formaciones:

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Hora: 21.

Árbitro: Carlos Betancur.

Estadio: Monumental Banco Pichincha.

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