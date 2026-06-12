Ander Herrera dejó Boca al borde del llanto en un video oficial del Club que se produjo en plena Bombonera, sin público, y con la camiseta número 21 que lo acompañó durante el último año y medio en la Argentina.

Golpeado por las lesiones y en el final de su exitosa carrera como profesional, el vasco quiso sacarse las ganas de jugar para el club del cual es hincha y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme le cumplió el deseo.

Precisamente, Román fue el único nombre propio al que hizo mención en el mensaje, aunque tuvo lindas palabras para sus compañeros, a quienes calificó de “nuevos amigos para toda la vida” y ratificó su fanatismo por los colores.

“Hola Bosteros, estoy aquí para comunicar que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez como hincha”, comienza en su relato.

“Ha sido un año y medio maravilloso. Espero venir de seguido. El club tiene a un bostero en Europa. También me llevo a una hija nacida en Buenos Aires que junto a mis otras dos hijas y mi mujer ya somos una familia de Bosteros”, incluyó en sus palabras finales.

Justamente, el corto se termina con la imagen de él y sus seres queridos caminando por el césped de La Bombonera, ante la inmensidad del mismo como el cariño que el Manchester United y PSG ha sabido ganarse, pese a no haber jugado tanto como quiso.

Lo cortó Arruabarrena

Herrera se quedó afuera del ciclo de Rodolfo Arruabarrera. Fue el nuevo entrenador quien lo declaró prescindible y con la facilidad por parte del futbolista no hubo obstáculos para obtener la rescisión.

El mediocampista ya había bajado su propio sueldo en el segundo semestre, consciente que su presencia en campo era muy baja debido a la cuestión física.

Su adiós libera cupo de extranjeros, además de una suma no tan importante en cuanto a la masa salarial del presupuesto.