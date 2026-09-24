Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, rompió el silencio en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán. Fijó límites claros en el equipo y lanzó una dura advertencia a los fanáticos argentinos por los ataques en redes sociales contra Pierre Gasly.

La controversia escaló después de que el piloto francés denunciara amenazas e insultos hacia él, su pareja y su familia tras el Gran Premio de España. En aquella carrera, Gasly demoró su paso por boxes y complicó el andar de Franco Colapinto, lo que derivó en una ola de hostilidad virtual contra el francés.

La advertencia a los fanáticos argentinos

Briatore fue directo en una entrevista con ESPN Argentina. "Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales", advirtió.

El italiano fue más allá y planteó consecuencias concretas. "Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina".

Briatore advirtió a los fanáticos argentinos por Colapinto

Cuando el periodista le preguntó si eso incluía a ESPN, Briatore no dejó margen: "Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí".

No se aceptan peleas internas

El episodio en pista entre Colapinto y Gasly también fue abordado por Briatore. El francés se mantuvo en pista esperando un auto de seguridad que nunca llegó. Mientras tanto, Oscar Piastri recortó distancias y puso en riesgo la séptima posición del argentino.

"Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable", remarcó el directivo.

El respaldo a Colapinto

A pesar de la dureza del mensaje, Briatore cerró con palabras de respaldo hacia el piloto de Pilar. "Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor", indicó.

"Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también", agregó.

El jefe de Alpine también le dejó un consejo al piloto argentino para consolidarse en la máxima categoría: "Franco necesita concentrarse más durante la carrera y construir una relación muy sólida con su ingeniero de pista".

La denuncia de Gasly y el respaldo de Colapinto

Pierre Gasly calificó la situación como "completamente inapropiada". "Hasta el punto de recibir amenazas y ataques me parece un poco, bueno, incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etcétera", señaló el francés.

Franco Colapinto también repudió públicamente el hostigamiento hacia su compañero. "No es agradable recibir ese tipo de cosas y menos todavía cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo. Somos compañeros y nos llevamos muy bien", expresó el argentino.