Pasó la segunda fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. El Gran Premio de China dejó buenas sensaciones para la escudería Alpine, que sumó con sus dos pilotos. “Ambos pilotos hicieron un trabajo magnífico” dijo el jefe del equipo Flavio Briatore.

Con Pierre Gasly en el puesto 6, y Franco Colapinto en el 10mo lugar, la escudería francesa sumó 9 unidades durante todo el fin de semana, dejando buenas sensaciones en el inicio de la temporada, donde ya acumuló 10 puntos.

Ante esto, el italiano jefe del equipo, se mostró satisfecho por lo hecho en pista, “Ambos pilotos hicieron un trabajo magnífico y obtuvieron una bonita recompensa para el equipo, que nos llevamos a Enstone tras un duro doblete”. Expresó Briatore.

Además, remarcó que los resultados demuestran que pueden ser competitivos a lo largo de la temporada, “Sabemos que será una carrera de desarrollo y que el trabajo duro no termina aquí. Seguiremos esforzándonos de cara a Japón para mantener el rumbo”.

Por su parte, Franco Colapinto fue autocrítico pese a sumar su primer punto, y ser víctima de un choque que lo pudo dejar afuera. “No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros. Cada vez que estoy para hacer algo bueno, hay algo que me frena. Sentí que hice de las mejores carreras, buscando todas las vueltas, ganando con una goma más dura y avanzando un montón para que después se vaya todo. Pero es lo que hay, hay que seguir trabajando para mejorar".

Así mismo, Pierre Gasly fue quien más sumó con la 6ta colocación en el GP, que le otorgó un total de 8 puntos. El francés había sumado también en Australia, y se mostró conforme también por el rendimiento de su compañero de equipo, quien aguantó a Ocon para que el pudiera pasarlo.

Mercedes lidera con 98 puntos el campeonato de constructores, sacando una buena ventaja sobre Ferrari que acumula 67. McLaren quedó con 18, Haas 17, Red Bull y Racing Bull tienen 12, mientras que Alpine aparece 7mo con 10 unidades. Audi y Williams 2, cierran Cadillac y Aston Martin con 0.

La Fórmula 1 descansa este fin de semana, y vuelve para el último del mes de marzo, desde el 26 al 29 se correrá el Gran Premio de Japón en el Circuito internacional de Suzuka, con clasificación el sábado 3am, y la final el domingo 2 am.