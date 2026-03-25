El fútbol neuquino define a su primer campeón de la temporada. La Copa Provincial ya tiene a sus dos finalistas en ambas ramas. Maronese y San Patricio se verán las caras en masculino, mientras que Confluencia y 4 de Agosto de Chos Malal definen a las campeonas en el femenino.

Cuatro cotejos animaron el martes futbolero. El campeón defensor San Patricio del Chañar logró una remontada agónica ante Petrolero Argentino, luego de igualarlo 1-1 en el minuto 50 del complemento, e imponerse en los penales por 3-2. El elenco naranja además del pasaje a la final, sacó boleto al Regional Amateur.

Maronese cumplió en Senillosa y estará en el Regional.

Por su parte, Maronese festejó en Senillosa un gran triunfo sobre Alianza de Cutral Co. El Dino se impuso por 1-0 y al igual que el santo, también clasificó al Regional 2026.

La gran definición será el viernes 3 de abril en el estadio de Unión de Zapala, donde se conocerá al campeón de la segunda edición de la competencia, que tuvo también a equipos de la Liga del Norte, interregional, y Lifune Sur.

Cardenas con un doblete metió a Confluencia a la final.

En damas, 4 de Agosto llegó a la definición. El equipo de Chos Malal rompió todos los pronósticos previos y estará en la gran final luego de derrotar a Atlético Neuquén.

en frente tendrá el siempre animador Confluencia. El elenco de la capital dejó en el camino a Vecinal por 2-1 y va por un nuevo título, en una final que también se jugará en Zapala, mismo día pero a las 11 de la mañana.

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