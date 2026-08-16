La jornada de domingo en el ATP 1000 de Cincinnati tuvo suerte dispar para los hermanos Cerúndolo. En el primer turno, Juan Manuel Cerúndolo tras más de tres horas de partido ante el francés Arthur Rinderknech por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5), clasificando a tercera ronda e igualando su mejor actuación en los certámenes que escoltan a los Grand Slam. Por otro lado, Francisco Cerúndolo fue derrotado por Nuno Borges por un doble 6-4 y volvió a despedirse en su estreno, al igual que en Montreal.

El porteño número 50 en el ránking mundial debió jugar tres horas y 34 minutos para firmar la remontada ante un Rinderknech que llegaba a esta instancia por primera vez a sus 31 años de edad. De esta manera, después de haber superado la qualy del histórico certamen sobre superficie dura, el menor de los Cerúndolo obtuvo muy buenos puntos para su futuro en el escalafón ATP y logró avanzar por primera vez a una tercera ronda en Masters 1000.

Preocupación por Francisco

Sin embargo, lo que preocupa por el lado de la Argentina es el mal momento de Francisco Cerúndolo que en su debut en Estados Unidos fue derrotado por el portugués Nuno Borges con un doble 6-4.

Francisco Cerúndolo eliminado en su debut del ATP 1000 previo al inicio del US Open.

La gira en canchas duras viene siendo muy mala para el número 25 del ránking. Fue eliminado en segunda ronda de México, misma fase que disputó en Canadá porque como preclasificado cayó en su debut, similar a lo sucedió en Cincinnati.

Una de las razones por las cuales el Ruca Che se convertirá en un court de cancha rápida para la Copa Davis ante Turquía es esta seguidilla de certámenes que no viene siendo tan positiva para las raquetas albicelestes.

Lo que viene ahora será el US Open, donde el Top 30 defiendo una segunda ronda conseguida en el 2025 y posteriormente se concretará la convocatoria de Javier Franca para viajar con el equipo nacional a la Patagonia.