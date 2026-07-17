Luego de la euforia verbal tras ganarle la semifinal a Francia, el técnico de la Selección de España, Luis De La Fuente, bajó un cambio y elogió a la Argentina que dirige Lionel Scaloni, su colega y ex alumno de la Escuela de entrenadores en Europa.

Como señaló el protocolo previo a la gran final del Mundial 2026, el responsable del campeón en el Viejo Continente se centró y no repitió aquello de que su seleccionado “es el mejor equipo del mundo”.

"Me hace ilusión que el rival sea Argentina, creo que es un partido que va a pasar a la historia del fútbol. Además del vínculo que tengo con Scaloni, que tengo muy buena relación, sentimos mucho afecto y admiración mutua", expresó el español.

Luis De La Fuente también viene experimentando un ciclo extenso al frente de la Selección de Selección de España.

Sin embargo, nunca se pone por debajo de lo que ha hecho el combinado albiceleste. "Scaloni tiene unos números excepcionales desde que llegó a la Selección y ahora los nuestros, que también están muy a la altura de la demanda de un partido de esta dimensión”.

Según sus palabras, no hay nervios en la previa, excepto por el vuelo en el helicóptero que llevó a los protagonistas hasta la rueda de prensa. “Eso sí que me pone muy nervioso, pero por el resto no, concentrados en lo que vamos a jugar, en la competencia”.

Ser nosotros

A lo largo de las diferentes respuestas del seleccionador, De La Fuente reforzó el concepto de que su equipo sea fiel a su estilo. “Tenemos que ser nosotros, más allá del rival que es muy bueno y ha demostrado con muchas levantadas”, dijo.

Y en relación a Lionel Messi y su preponderancia en el ataque albiceleste, descartó por completo activar una marcación personal al capitán. “Sí que estaremos muy atentos a él, pero no con marca personal”, respondió ante la consulta.