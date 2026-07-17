Luego de la euforia verbal tras ganarle la semifinal a Francia, el técnico de la Selección de España, Luis De La Fuente, bajó un cambio y elogió a la Argentina que dirige Lionel Scaloni, su colega y ex alumno de la Escuela de entrenadores en Europa.
Como señaló el protocolo previo a la gran final del Mundial 2026, el responsable del campeón en el Viejo Continente se centró y no repitió aquello de que su seleccionado “es el mejor equipo del mundo”.
"Me hace ilusión que el rival sea Argentina, creo que es un partido que va a pasar a la historia del fútbol. Además del vínculo que tengo con Scaloni, que tengo muy buena relación, sentimos mucho afecto y admiración mutua", expresó el español.
Sin embargo, nunca se pone por debajo de lo que ha hecho el combinado albiceleste. "Scaloni tiene unos números excepcionales desde que llegó a la Selección y ahora los nuestros, que también están muy a la altura de la demanda de un partido de esta dimensión”.
Según sus palabras, no hay nervios en la previa, excepto por el vuelo en el helicóptero que llevó a los protagonistas hasta la rueda de prensa. “Eso sí que me pone muy nervioso, pero por el resto no, concentrados en lo que vamos a jugar, en la competencia”.
Ser nosotros
A lo largo de las diferentes respuestas del seleccionador, De La Fuente reforzó el concepto de que su equipo sea fiel a su estilo. “Tenemos que ser nosotros, más allá del rival que es muy bueno y ha demostrado con muchas levantadas”, dijo.
Y en relación a Lionel Messi y su preponderancia en el ataque albiceleste, descartó por completo activar una marcación personal al capitán. “Sí que estaremos muy atentos a él, pero no con marca personal”, respondió ante la consulta.