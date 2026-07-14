España y Francia definen al primer finalista del Mundial 2026. En Dallas, se verán las caras desde las 16hs en un cotejo donde dos de las máximas selecciones favoritas se verán las caras, donde el actual campeón de Europa, quiere volver a realizar lo hecho en el 2010, y conseguir su segunda estrella.

De menos a más, con figuras de primer nivel, y una sólida línea defensiva, España va por su segunda final del mundo en toda su historia, y tendrá en frente a un duro rival, conocidos por definir la misma instancia de la Eurocopa, donde terminó siendo festejo español.

Para Luis de la Fuente, nacido en Haro, La Rioja (España) llegó a la selección a fines del 2022, luego del fracaso en Qatar. Tomó un recambio generacional que terminó dándole resultados. En la previa al gran cotejo con Francia, el DT manifestó que "Julio Cesar, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que ‘no hay un gran logro sin sufrimiento’. Y yo suscribo esa frase, en mi afición por el mundo romano. Es una de las expresiones que me gusta y que traslado a mis jugadores. Si quieres lograr algo en la vida tienes que dejar algo en el camino y estar dispuesto a sufrir. Y venimos dispuestos a sufrir".

El campeón de Europa va por la conquista mundial

Por otro lado, le respondió a Didier Deschamps, quien dijo que España era candidata al triunfo en el juego de hoy en Dallas. "Desde el principio he dicho, que te digan que eres favorito, no significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones; como la otra semifinal. No entiendo de favoritos, presión… La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros".

En la actualidad, el seleccionado español ostenta un record de 36 partidos sin conocer la derrota, además de conseguir la marca de 649 minutos sin recibir goles en mundiales, de la mano de Unai Simón. “Sabemos la responsabilidad que tenemos y disfrutamos de algo tan bonito como jugar al fútbol, y más en estos escenarios. Es importante que la responsabilidad no nos ponga nerviosos", remarcó.

España va por su segunda final del mundo. En el 2010 logró su primer y único título donde también llegó como campeón de Europa, y ahora buscará repetir dicha gesta.