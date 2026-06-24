Se juega la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Se define la zona B, donde Suiza y Canadá se verán las caras en Vancouver desde las 16hs. El vencedor, se quedará con el primer lugar.

Si bien ambos no tienen la clasificación asegurada, la diferencia de goles puede ser determinante para un futuro tercer puesto. Las cuentas son claras para ambos: el que gana se queda con el primer puesto, el empate deja a ambos en 16avos, Canadá primero, Suiza segundo. La derrota deja viendo de reojo que pasa entre Bosnia vs. Qatar.

Por un lado está Canadá, quien goleó 6-0 en su última presentación a Qatar y acumula 4 puntos luego del debut con empate ante Bosnia. Jesse Marsch, entrenador del seleccionado anfitrión, buscará el objetivo de quedarse con el 1, para permanecer en Vancouver.

Además, señaló que Alphonso Davies está disponible para volver, pero que no será titular, y remarcó que saldrían a buscar la victoria, indicando que "la peor forma de conseguir un empate es jugar para empatar".}

alphonso davies ya está disponible, pero el DT de Canadá lo cuidará para lo que viene

En frente estará Suiza, quien también acumula 4 puntos luego del empate con Qatar, y la goleada 4-1 a Bosnia. La menor diferencia de goles lo deja con la única chance de ganar si quiere clasificar primero de la zona. Murat Yakin dejó a la vista que su seleccionado no especulará con el empate.

“El primer objetivo es ganar el grupo, lo que nos otorgará tres o cuatro días más de descanso” dijo el DT de Suiza, agregando además que Canadá es un seleccionado con muchas cualidades. Por su parte elogió a los juveniles que tiene en su plantel, dando a prever que verán gran cantidad de minutos.

En simultáneo se jugará el cotejo entre Bosnia vs. Qatar, cotejo que define el futuro de ambos en Seattle. Ambos tiene una unidad, y el que gane quedará tercero.

Probables formaciones:

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Datos del partido:

Hora: 16.00

TV: TyC Sports

Árbitro:

VAR:

Estadio: BC Place Vancouver