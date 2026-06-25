El primer cruce de los 16avos de final de la Copa del Mundo confirmado es el que protagonizarán Canadá y Sudáfrica el jueves 28 de junio en Los Ángeles.

Uno de los tres países anfitriones dejará su propio territorio con la alegría de haber sorteado su zona B junto a Suiza que se quedó con el cuadrangular.

La Selección del hemisferio Sur, por su parte, sacó boleto con la victoria ante Corea del Sur en la última fecha del Grupo A y de esta manera logró quedar como escolta de los mexicanos que se terminaron imponiendo e eliminando a República Checa en el Distrito Federal por 2 a O.

Posiciones finales del Grupo A que lideró México de principio a fin.

Los aztecas deberán esperar rival ya que tendrá como adversario a uno de los mejores terceros, nómina que se terminará de componer al término de la fase regular.

Uno de ellos puede ser Corea del Sur, aunque por haber compartido la primera ronda no entra en el bolillero de adversarios aztecas para lo que se viene.

El cuadro asiático se quedó con 3 unidades y una diferencia de gol de menos 1. Es mejor que lo de Escocia (mismos puntos y -3 en el conteo goleador), pero no parecería suficiente.

Récord mexicano

México no sólo clasificó con anticipación a la segunda ronda de la Copa del Mundo, sino que es la primera vez desde 1930 que logra ganar los tres primeros partidos de la fase regular de un Mundial.

Hasta aquí, nunca una Selección de México había podido terminar con puntaje perfecto en la primera ronda y los dirigidos por Javier Aguirre esta vez pudieron en una zona compartida por un europeo, un asiático y un africano.