A dos semanas de la final mundialista perdida por la Argentina ante España en Nueva Jersey, un hincha de los europeos cantó estrofas que alimenta la versión de un castigo implícito para los sudamericanos en la previa al partido del año.

Los ecos por el flojo rendimiento colectivo del equipo conducido por Lionel Scaloni han encontrado argumentos de todo tipo, mientras los mismos protagonistas se han encargado de repetir que el rival fue mejor futbolísticamente y terminó justificando el 1 a 0 final.

Sin embargo, que los rumores conspirativos se refloten a partir de un testimonio español siempre retumba con más fuerza. Y en este caso, un cantante europeo le puso música a palabras muy contundentes.

Las estrofas ratifican los rumores de un castigo deportivo implícito al conjunto liderado por Lionel Messi, como consecuencia de haber mostrado el trapo con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas” en los minutos posteriores a la victoria sobre Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo.

El trapo con la leyenda: "Las Malvinas son argentinas" recorrió el mundo tras la victoria en semifinales.

“Algo raro pasó en el vestuario, algo que nadie explicó. Porque Argentina nunca se entrega, pero esa tarde se entregó. España levantó la Copa, pero la Copa no brilló”, resuena con fuerza en el comienzo.

El texto sigue con mucha claridad y ritmo diciendo que “hay verdades que no se borran ni por miedo ni presión. Quizás mostrar aquella bandera le costó jugar la final, quizás alguien cerró una puerta que nunca debieron cerrar, pero aunque perdieran la Copa y no pudieran reaccionar esa bandera fue lo más grande que pudieron ese día mostrar”.

Las dudas cruzaron el Atlántico

“El rival bajó los brazos y el fútbol se oscureció. No quiero una gloria prestada ni un festejo sin honor. Yo quería ganar peleando, no vencer a un corazón sin voz”, continúa describiendo la canción.

Hasta que sin rodeos se va aproximando al final para decir que “los argentinos se miraban como obligados a callar, mientras el mundo celebrara algo difícil de explicar. No sé que pasó en esas paredes… sólo sé que entraron campeones y salieron sin rebelión. Hay derrotas que avergüenzan otras que enseñan dignidad”.