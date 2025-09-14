Crawford hizo historia: le ganó a Canelo con claridad y lo destronó

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez (63-3-2/ 39 KO) perdió el reinado absoluto de los supermedianos ante el invicto Terence "Bud" Crawford (42-0/ 31 KO) en un combate histórico. El Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo de una derrota sin atenuantes, por decisión unánime en las tarjetas, en la que el "azteca" cedió los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización (OMB), Federación (FIB), Consejo (CMB) y The Ring.

El a la postre ganador subió dos categorías, se consagró campeón una vez más, mantuvo el invicto y se ratificó como uno de los mejores del siglo: es rey indiscutido en una tercera división (antes lo fue en súper ligero y welter), un logro sin precedentes en la historia del pugilismo.

Se podría afirmar que esta derrota de Canelo comenzó en su victoria ante el cubano naturalizado argentino Scull, en mayo de este año. El peleador nacido en el Caribe perdió el combate con Álvarez, pero lo expuso con su movilidad. El mexicano no pudo encontrarlo en ninguna de las doce vueltas que duró la pelea y mostró su fastidio al final del combate.

Crawford tomó nota en aquella velada en la que estuvo presente -en la que anunciaron su combate-, adoptó parte de la estrategia, le sumó todo su talento y los 'beneficios' de ser zurdo. Todo eso conformó un combo que Canelo nunca pudo descifrar. Fueron doce asaltos en los que la ambos peleadores mostraron su repertorio: el mexicano cortando el ring y buscando golpes de poder, con mucho menos caudal que su oponente. El oriundo de Omaha proponiendo mucha movilidad y combinaciones cortas pero precisas. Crawford solo adoleció de no tener poder de KO en sus golpes, la pelea podría haber terminado antes.

Los aficionados mexicanos confiaban en que las piernas de Crawford no respondan igual con el correr de los asaltos, pero no fue así y la ventaja de puntos se hizo imposible de remontar hasta lograr una victoria contundente, por decisión unánime. Los jueces marcaron 115-113 (x2) y 116-112, todos en favor del estadounidense.

Canelo, la super estrella moderna del boxeo mundial, cedió su trono en los supermedianos y llegó a tres derrotas en su carrera: ante Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y Terence Crawford.

Terence Crawford logró ser campeón indiscutido en tres categorías: en 2017 lo fue en superligero, en 2023 se consagró en welter y en 2025 en supermedianos.