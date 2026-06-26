Desde las 16hs en el Toronto Stadium, Senegal se enfrenta Irak por la tercera fecha del Grupo I de la Copa Mundial 2026. Ambos elencos perdieron en sus dos presentaciones, y necesitan el triunfo por buena diferencia de gol para aspirar a entrar como uno de los mejores 8 terceros.

Ganar y hacer cuentas, así está el panorama para los africanos y asiáticos que se juegan su pequeña chances de seguir en la Copa del mundo. Senegal vive un presente complicado a nivel Federación, por falta de recursos y una estadía poco planificada en la actual cita. Las dos derrotas: 1-3 vs. Francia, y 2-3 vs Noruega, dejaron al campeón de África con muy pocas chances de lograr la clasificación.

Para Pape Thiaw, el cotejo es “una especia de final, y una oportunidad vital para seguir en la competencia”, remarcando que no tiene margen de error; "El equipo tiene ganas de ​más. Es importante para la ‌nación. Es aún muy pronto para decir que hemos fracasado, no estamos muertos".

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Por otro lado, Irak buscará cerrar de la mejor forma su participación en la Copa del mundo, sabiendo que si gana puede quedar tercero, pero con una diferencia de gol en contra que lo limita a nulas chances. Su debut fue con goleada 1-4 ante Noruega, y en su última presentación cayó 0-3 con Francia.

“No tenemos nada que perder, pero su mucho para ganar” sostuvo Graham Arnold, DT del seleccionado iraquí, quien agregó que “enfrentamos al campeón de África, Senegal, en una experiencia excepcional contra una de las selecciones más fuertes del continente” sostuvo el Técnico, quien busca sumar el primer punto del seleccionado asiático en una copa del mundo.

Las cuentas para ambos son claras, Senegal deberá ganar por lo menos por 3 goles y esperar una serie de resultados. Por el lado de Irak es más complejo: además de que se den resultados en varios partidos, necesita golear 6-0.

Probables formaciones:

Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Senegal: Yéhvann Diouf; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Datos del partido:

Hora: 16

TV: D Sports

Árbitro: Anthony Taylor

Estadio: Toronto Stadium