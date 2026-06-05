Un par de horas más tarde que se viralizara el audio que el Indio Solari le dedicó, pidiéndole “Un Mundial más”, Lionel Messi posteó un mensaje de despedida al Indio Solari, quién falleció este viernes a la edad de 77 años.

Qué decía el mensaje de Lionel Messi para despedir al Indio Solari

A través de su red social Instagram, el capitán de la Selección Argentina que mañana se enfrentará a Honduras en Kyle Field, estado de Texas, escribió: “Siempre en nuestros corazones”, con una imagen del Indio en pleno show, luciendo una camiseta naranja muy llamativa.

Captura del posteo que Lionel Messi le dedicó al Indio Solari por su muerte.

Messi junto al resto de sus compañeros se encuentra concentrado de cara al inicio del certamen que tendrá a la Selección campeona del mundo debutando el 16 de junio en Kansas contra Argelia.

El actual jugador del Inter Miami no formará parte de los convocados por Lionel Scaloni en este primer amistoso de preparación en Estados Unidos, ya que se encuentra culminando una recuperación física, debido a una distensión muscular. Sin embargo, el capitán argentino sí voló desde Kansas para seguir junto al plantel.

La intención es que Messi sí pueda decir presente para el segundo de los compromisos previos, en la ciudad de Auburn, estado de Alabama, contra Islandia el próximo martes.

Breve mención

Mientras tanto, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, hizo una breve referencia a la muerte del cantante en el arranque de la conferencia de prensa en Texas y sólo dedicó un saludo especial a la familia Solari.

El responsable del seleccionado evitó profundizar sobre el hecho, aunque sí reconció que el plantel estaba triste por la noticia.