Carlos Lampe reveló información táctica sobre Argelia luego de enfrentar al seleccionado africano en un amistoso a puertas cerradas previo al Mundial 2026. El arquero boliviano aseguró que el equipo dirigido por Vladimir Petkovic no ejerce una presión intensa, presenta debilidades defensivas por el sector derecho y suele apostar al contraataque.

Las declaraciones cobran relevancia porque la Selección argentina, conducida por Lionel Scaloni, debutará frente a Argelia en el Mundial 2026. Según Lampe, una de las claves para superar al conjunto africano será atacar los espacios libres, llegar desde segunda línea y probar con remates de media distancia.

El análisis surgió en una charla con el periodista Agustín Fantasía de TyC, después de un amistoso disputado recientemente por Bolivia ante Argelia. Aunque el conjunto boliviano cayó por 4-0, Lampe afirmó que el encuentro permitió detectar fortalezas y debilidades del rival que enfrentará la Albiceleste.

Carlos Lampe aportó información valiosa para Scaloni

La experiencia de Carlos Lampe en el fútbol argentino —con pasos por Boca, Vélez y Atlético Tucumán— le otorgó un conocimiento cercano del entorno de la Selección argentina.

Tras enfrentar a Argelia, el arquero explicó que el conjunto africano suele replegarse cerca de su área y espera el error rival para lanzar rápidos contraataques.

Según su visión, la receta para lastimar a los dirigidos por Vladimir Petkovic pasa por mover la pelota con velocidad, romper líneas mediante desmarques y atacar los espacios generados detrás de los mediocampistas.

El sector derecho aparece como la principal debilidad de Argelia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Lampe fue el comportamiento defensivo del costado derecho argelino.

El arquero señaló que Riyad Mahrez, principal figura del equipo, suele regresar lentamente en fase defensiva y permanece demasiado estático cuando el rival ataca por su banda.

Esa situación permitió a Bolivia generar algunas de sus mejores ocasiones mediante pases filtrados y llegadas por ese sector.

La observación podría ser especialmente útil para jugadores como Lionel Messi, Julián Álvarez o las subidas de Nahuel Molina, habituales protagonistas de los ataques argentinos por ese perfil.

Mahrez y Amoura, los futbolistas que preocupan

Pese a marcar falencias colectivas, Lampe dejó elogios para dos futbolistas argelinos.

Riyad Mahrez sigue siendo el jugador diferente

El arquero destacó la jerarquía del ex futbolista del Manchester City y campeón histórico con Leicester City.

Lo definió como "el distinto" dentro del plantel africano y remarcó que puede resolver partidos con una acción individual.

Mohamed Amoura, una amenaza en velocidad

También mencionó al delantero Mohamed Amoura, a quien describió como un atacante muy peligroso en situaciones de uno contra uno.

Sin embargo, consideró que suele equivocarse en la toma de decisiones dentro de los metros finales.

Las pelotas paradas no aparecen como una fortaleza

Otro dato relevante que dejó Lampe tiene relación con las acciones de balón detenido.

El arquero sostuvo que Argelia no mostró demasiada eficacia en córners ni tiros libres ofensivos durante el amistoso.

Aunque aclaró que esa situación no debe generar confianza excesiva en el campeón del mundo.

"Argentina no puede subestimar a nadie. Si están en un Mundial es por algo", resumió el experimentado guardameta.

Cómo llega Argelia al Mundial 2026

Argelia regresó a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia y tendrá como gran referencia futbolística a Riyad Mahrez. El seleccionado africano integra el Grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic fue considerado por distintos analistas como un rival incómodo debido a su disciplina táctica y capacidad para aprovechar espacios en transición.