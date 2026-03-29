Carlos Tévez, actual entrenador de Talleres de Córdoba, anunció la apertura de un club de pádel. Ubicado en la localidad bonaerense de Bella Vista, el ex jugador de Manchester United, Manchester City Juventus de Italia y la selección Argentina, entre otros, abrió su primer complejo llamado “Apache 32 pádel″.

Academia Apache 32, como parte de un proyecto que prevé la apertura de varias sedes a lo largo y ancho del territorio argentino. Tevez lleva adelante una alianza con la empresa Bullpadel, que incluye la construcción de clubes y una nueva línea de paletas, todo bajo el nombre Apache 32.

Acompañado por su esposa, Vanesa Mansilla, y sus tres hijos, Florencia, Katia y Lito, el exfutbolista cortó la cinta roja del nuevo complejo, que tendrá como sello distintivo la academia para chicos y adolescentes que estén comenzando en el deporte del 20x10.

En cuanto al lanzamiento de la linea de paletas 'Apache 32', Hernán Stambulsky, Director de Marketing y Comunicaciones de Bullpadel, afirmó: "Sintetiza nuestra forma de entender el desarrollo del pádel: producto, identidad y experiencia en un mismo camino”.