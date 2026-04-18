El domingo desde las 17 se juega en el estadio Monumental, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. River recibe a Boca en un duelo atractivo, con nombres nuevos en los bancos. Será el primero de Eduardo Coudet como DT, quien tiene un saldo positivo ante el Xeneize.

El historia de Coudet ante Boca acumula tres victorias, dos empates y perdió una vez; en el 2015 en la polémica final de Copa Argentina por 2-0 cuando dirigía Central.

Justamente en el equipo de Rosario, se impuso por 3-1 en la última fecha de la liga del 2015, y lo eliminó año siguiente de la Copa Argentina. En ese 2016, sacó un valioso empate en La Bombonera 1-1.

Ya como DT de Racing, igualó 2-2 en la Superliga 2018/19, y posteriormente se impuso por 1-0 en la competencia del 19/20.

Sumando la etapa jugador, “Chacho” tiene un largo antecedente frente a Boca: hizo un gol en La Bombonera en el 2002, y jugó la serie de libertadores del 2004. Sumando las camisetas de San Lorenzo y Rosario Central, jugó 15 cotejos, con 4 triunfos, tres empates y seis derrotas.