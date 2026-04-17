El domingo desde las 17hs, River recibe a Boca por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, enmarcado en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La gran preocupación es cómo llegará el campo de juego, luego de la imagen que dejó ante Carabobo por Copa Sudamericana.

Pasaron ya varios días de los recitales de AC/ DC en el estadio Monumental (El último el 31 de marzo), pero el césped del campo de juego aún no se recuperar como estaba planificado; sectores visiblemente marcados, principalmente hacia la tribuna Centenario, desparejo, y sin color; preocuparon al hincha de cara al cruce ante el Xeneize el domingo.

Desde River había expresado semana pasada, que el pésimo estado en que fue devuelto, hicieron que se adelantara el proceso de resiembra estacional, por lo que el pasto se encuentra en proceso de recambio, viéndose sectores con más arena de lo normal. Desde el club ya aseguraron que el campo de juego no llegará en las condiciones ideales, pero si con mejor base con relación al último partido ante el equipo venezolano.

Desde las 17 viví todas las instancias del partido por Prime Multimedios

Considerando la gran cantidad de partidos que tienen ambos equipos en el calendario; River en Sudamericana, y Boca en Libertadores, es que la preocupación no solo pasa por lo estético, sino también por la seguridad de los futbolistas en un partido de alta exigencia y prevenir lesiones.

El domingo 19 de abril desde las 17hs será el momento de un nuevo Superclásico, donde ambos equipos llegan bien. El neuquino y mundialista Darío Herrera impartirá justicia en EL Monumental, el Xeneize llega cuarto en el Grupo A con 21 puntos, mientras que el Millonario segundo del B, con 26.