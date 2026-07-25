El piloto neuquino Lautaro de la Iglesia remontó en la primera competencia del certamen Sprint del Campeonato Italiano de Gran Turismo (CIGT), que disputa su tercera fecha este fin de semana en el circuito de Mugello. El patagónico integra la divisional Pro con el Lamborghini Huracán que comparte con Phillippe Denes.

Tras los entrenamientos del viernes, este sábado comenzó con la primera clasificación, donde de la Iglesia fue el encargado de girar y allí, el argentino cronometró 1 minuto 47 segundos 865 milésimas en una tanda marcada por el intenso tráfico. El ex Turismo Carretera quedó en el puesto 18° (decimooctavo), a 2 segundos 138 milésimas del 1 minuto 45 segundos 727 milésimas conseguido por Mattia Michelotto con el Lamborghini del VSR.

En la segunda sesión cronometrada, Denes fue quien tomó el volante y estableció un tiempo de 1 minuto 45 segundos 956 milésimas para ubicarse sexto, a 958 milésimas del 1 minuto 44 segundos 998 milésimas conseguido por Francesco Braschi y la Ferrari 296 del Spirit of Racing.

En la competencia sabatina, de la Iglesia salió desde la novena fila de la grilla y rápidamente avanzó, llegando a la mitad de la carrera en el puesto número 11. El neuquino le cedió al volante a Denes y este regresó a la pista en el lugar 20, aunque con la parada de sus rivales remontó progresivamente, viendo la bandera a cuadros en la novena ubicación. El triunfo quedó en manos de la dupla integrada por Simone Riccitelli y Georgi Dimitrov con el Lamborghini del VSR.

La actividad del CIGT en Mugello culminará el domingo con la segunda final, que se correrá a 50 minutos más una vuelta y tendrá al binomio del representante nacional saliendo desde la tercera fila de la grilla.

Horario del CIGT en Mugello

Domingo 26

Carrera 2: 7.00 hora de la argentina

La previa

El piloto neuquino Lautaro de la Iglesia comenzó con la actividad del fin de semana de la tercera fecha del certamen Sprint del Campeonato Italiano de Gran Turismo en el circuito de Mugello. El patagónico es parte de la divisional Pro y comparte del Lamborghini Huracán del Imperiale Racing con Phillippe Denes.

En la primera tanda, Guy Alba y el Mercedes Benz del Antonelli Motorsport dominó la general con 1 minuto 47 segundos 393 milésimas, mientras que el binomio de la Iglesia junto Denes se ubicó en el puesto 14° (decimocuarto) y séptimo (7°) en su divisional con un registro de 1 minuto 48 segundos 614 milésimas, a 1 segundo 221 milésimas de la punta.

Ya en la segunda sesión libre, la dupla integrada por Riccardo Cazzaniga y Dean MacDonald con el McLaren del Raptor Engineering se impuso con 1 minuto 48 segundos 413 milésimas y el auto número 85 del representante provincial finalizó tercero con un cronometraje de 1 minuto 48 segundos 598 milésimas a 185 milésimas de la referencia de líder.

Horario del CIGT en Mugello

Sábado 25, en hora argentina

Clasificación 1: 3.30 a 3.45

Clasificación 2: 3.55h a 4.10

Carrera 1: 8.45

Domingo 26

Carrera 2: a las 7.00