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Torneo Federal A

Cipolletti empató como local y quedó como puntero del Grupo

Pese al punto que sumó, el Albinegro lamentó los dos que se escaparon en La Visera contra Argentino de Monte Maíz. La próxima visita San Luis y en la última queda libre.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 05 de julio de 2026 a las 19:29
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Gonzalo Lucero marcó el primer gol de Cipo ante Argentino de Monte Maíz, el del empate transitorio en La Visera. Foto Luis Amaolo.

Cipolletti quedó puntero de la zona C en el Torneo Federal A luego de su empate 2 a 2 como local ante Argentino de Monte Maíz por la 16ª fecha, pero no está feliz.

Y es que a falta de dos partidos para el cierre de la fase de grupos, el Albinegro deberá visitar a Juventud Unida Universitario de San Luis el fin de semana y luego quedará libre por orden del calendario.

Hoy, la distancia con el quinto de las posiciones de su grupo, que es Huracán Las Heras, es de 3 puntos por lo que el panorama es expectante todavía en relación a su clasificación a la fase campeonato.

Tablas de posiciones en la zona C del Federal A 2026 cumplida la fecha núemro 16. Quedan las últimas dos para el cierre.

Lo dio vuelta

Argentino siempre ha sido un rival incómodo para Cipo en la categoría y el compromiso de este domingo, en una helada tarde del Alto Valle rionegrino, no fue la excepción.

Jorge Tejada a los 14 minutos del partido puso en ventaja a la visita. Gonzalo Lucero lo empató para el dueño de casa a los 27 y sólo siete más tarde, el repatriado Leandro Vella parecía torcer la historia favor del Capataz.

Sin embargo, Iván Amaya capitalizó al máximo un error del arquero Facundo Crespo a los 24 del segundo tiempo para sellar el 2 a 2 final.

El resto de la fecha

Los resultados de la fecha número 16 incluyeron la caída del Deportivo Rincón en cancha de San Martín de Mendoza 1 a 0 que lo dejó último en las posiciones junto a Juventud Unida que este fin de semana fue el equipo libre del Grupo.

El sábado, Huracán Las Heras derrotó a Costa Brava 2 a 0. FADEP, en Río Cuarto, dio el gran golpe del fin de semana superando a Atenas 3 a 1.

 

 

 

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