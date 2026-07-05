Cipolletti quedó puntero de la zona C en el Torneo Federal A luego de su empate 2 a 2 como local ante Argentino de Monte Maíz por la 16ª fecha, pero no está feliz.

Y es que a falta de dos partidos para el cierre de la fase de grupos, el Albinegro deberá visitar a Juventud Unida Universitario de San Luis el fin de semana y luego quedará libre por orden del calendario.

Hoy, la distancia con el quinto de las posiciones de su grupo, que es Huracán Las Heras, es de 3 puntos por lo que el panorama es expectante todavía en relación a su clasificación a la fase campeonato.

Tablas de posiciones en la zona C del Federal A 2026 cumplida la fecha núemro 16. Quedan las últimas dos para el cierre.

Lo dio vuelta

Argentino siempre ha sido un rival incómodo para Cipo en la categoría y el compromiso de este domingo, en una helada tarde del Alto Valle rionegrino, no fue la excepción.

Jorge Tejada a los 14 minutos del partido puso en ventaja a la visita. Gonzalo Lucero lo empató para el dueño de casa a los 27 y sólo siete más tarde, el repatriado Leandro Vella parecía torcer la historia favor del Capataz.

Sin embargo, Iván Amaya capitalizó al máximo un error del arquero Facundo Crespo a los 24 del segundo tiempo para sellar el 2 a 2 final.

El resto de la fecha

Los resultados de la fecha número 16 incluyeron la caída del Deportivo Rincón en cancha de San Martín de Mendoza 1 a 0 que lo dejó último en las posiciones junto a Juventud Unida que este fin de semana fue el equipo libre del Grupo.

El sábado, Huracán Las Heras derrotó a Costa Brava 2 a 0. FADEP, en Río Cuarto, dio el gran golpe del fin de semana superando a Atenas 3 a 1.