Cipolletti quedó puntero de la zona C en el Torneo Federal A luego de su empate 2 a 2 como local ante Argentino de Monte Maíz por la 16ª fecha, pero no está feliz.
Y es que a falta de dos partidos para el cierre de la fase de grupos, el Albinegro deberá visitar a Juventud Unida Universitario de San Luis el fin de semana y luego quedará libre por orden del calendario.
Hoy, la distancia con el quinto de las posiciones de su grupo, que es Huracán Las Heras, es de 3 puntos por lo que el panorama es expectante todavía en relación a su clasificación a la fase campeonato.
Lo dio vuelta
Argentino siempre ha sido un rival incómodo para Cipo en la categoría y el compromiso de este domingo, en una helada tarde del Alto Valle rionegrino, no fue la excepción.
Jorge Tejada a los 14 minutos del partido puso en ventaja a la visita. Gonzalo Lucero lo empató para el dueño de casa a los 27 y sólo siete más tarde, el repatriado Leandro Vella parecía torcer la historia favor del Capataz.
Sin embargo, Iván Amaya capitalizó al máximo un error del arquero Facundo Crespo a los 24 del segundo tiempo para sellar el 2 a 2 final.
El resto de la fecha
Los resultados de la fecha número 16 incluyeron la caída del Deportivo Rincón en cancha de San Martín de Mendoza 1 a 0 que lo dejó último en las posiciones junto a Juventud Unida que este fin de semana fue el equipo libre del Grupo.
El sábado, Huracán Las Heras derrotó a Costa Brava 2 a 0. FADEP, en Río Cuarto, dio el gran golpe del fin de semana superando a Atenas 3 a 1.