Con gol de Marcos Pérez, Cipolletti se impuso a Huracán Las Heras 1 a 0 por la fecha debut en la Zona B de la ronda Campeonato del Torneo Federal A 2026 rumbo al ascenso.

El Albinegro no hizo un buen primer tiempo. El juego ofensivo del equipo conducido por Fabio Enriquez quedó atrapado en el plan del Globo que buscó por todos los medios quitarle ritmo a las acciones y enredar el tránsito por la mitad de cancha.

Las cosas cambiaron en el complemento, cuando el conjunto local tomó las riendas del partido y fue sumando gente en ataque. Sabía Cipo que comenzar en casa era un plus que no se podía desaprovechar.

El delantero visitante Joel Lucero pegó un codazo sin pelota a los 10 minutos de la parte final y vio la tarjeta roja. Con superioridad numérica, el Albinegro se hizo dueño de todo.

La jugada del gol fue a la salida de un tiro de esquina que no fue despegado correctamente por la defensa mendocina y en el rebote, el marcador central estuvo más rápido que ninguno para ir al piso y empujar la pelota al fondo del arco que da espaldas a la calle O’ Higgins.

El único local

Cipolletti fue el único local en ganar por el arranque de la segunda fase. Por el mismo grupo, el otro que ganó fue Villa Mitre, pero de visitante ante Atenas de Río Cuarto 1 a 0 con gol de Leonel Monti.

Tabla de posiciones de la zona B Campeonato en el Torneo Federal A.

Olimpo, en el Roberto Carminatti, no pudo ante Juventud Antoniana de Salta que se terminó llevando un punto tras el 0 a 0 final.

El mismo resultado se vivió en Mar del Plata con la presentación de Kimberley ante Argentino de Monte Maíz. El que comenzó libre fue Alvarado de Mar del Plata.

La próxima, que Cipolletti la jugará el sábado como visitante, será en Bahía Blanca contra Villa Mitre, un mano a mano que puede significar mucho pensando en lo que viene.