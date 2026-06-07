Valiosa victoria alcanzó Cipolletti como local 3 a 0 ante Huracán Las Heras por la 12ª fecha de la Zona C en el Torneo Federal A que ahora lo tiene como escolta de Argentino de Monte Maíz que superó en Córdoba al Deportivo Rincón.

En una Visera que otra vez quedó lejos en cuanto a las expectativas de convocatoria de público, el equipo de Alfredo Enrique fue superior al Globo y golpeó a los 43 minutos del primer tiempo por intermedio de su máximo goleador, Federico Acevedo.

Federico Acevedo, con 7 tantos, es el goleador de Cipolletti en el Federal A. Foto Sitio Albinegro.

Son tres puntos muy importantes en medio de una zona de clasificación por demás pareja, que promete continuar así hasta la última fecha. Ésta, la tercera en el tiempo de revanchas, se inició con la particularidad de que ambos equipos llegaban igualados en las posiciones, por eso el Albinegro logró sacar ventaja y aprovecharse de los empates sin goles de Juventud en San Luis contra Costa Brava el de Atenas en su casa ante San Martín de Mendoza.

La primera parte se interrumpió a los 33 minutos por incidentes en la popular de la cabecera norte, pero los proyectiles que caían hacia el campo de juego terminaron siendo controlados a tiempo.

Lo terminó de definir

En el segundo tiempo, las cosas se facilitaron para el dueño de casa porque además de la ventaja transitoria que modificó el plan de juego rival, Huracán se quedó con un hombre menos en el inicio por la expulsión de Arian Giordano.

Martín Peralta amplió la ventaja a los 12 y resolvió rápidamente la tarde para el dueño de casa que le puso cifras definitivas al resultado con una nueva aparición de su artillero, Acevedo a los 35.

La próxima fecha tendrá a Cipolletti visitando La Pampa en una salida en que sus hinchas tienen la intención de viajar por lo que será determinante lo que resuelva la dirigencia de Costa Brava.