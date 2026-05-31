Por la 11ª fecha del Torneo Federal A 2026, Cipolletti visitó en Mendoza a San Martín y terminó perdiendo 1 a 0 completando un nuevo casillero de la zona C que lo tiene como uno de los clasificados transitoriamente a la segunda ronda, pero pediendo la chance de volver a la punta si sumaba de a tres.

El Albinegro venía de ganarle al líder, Atenas de Río Cuarto, y tenía la gran chance de reubicarse en las posiciones cuando van apenas dos fechas en el turno de las revanchas. Sin embargo, el golazo de Juan José Almeida a los 14 minutos del complemento modificó todo el panorama.

Los dirigidos por Fabián Enriquez, además, contaron con el guiño deportivo en la caída de Argentino de Monte Maíz en su visita a La Pampa, contra Costra Brava que se impuso 2 a 0 y mantuvo a salvo la punta de los cordobeses.

Los once que comenzaron el partido de Cipolletti en su visita a San Martín de Mendoza.

También en Mendoza, pero en cancha de Huracán Las Heras, el Globo derrotó a Juventud Unida de San Luis 1 a 0.

Ese resultado no fue una buena noticia para el Deportivo Rincón que en casa no pudo con FADEP y se cayó en las posiciones hasta el sexto lugar, afuera de la clasificación con 13 unidades.

De todas maneras, la paridad en la zona es notable ya que entre el primero que es Atenas con 16 y el último, donde está San Martín, es de apenas 6 unidades.

La próxima

La próxima fecha, que será la número 12, tendrá a Cipo de regreso en La Visera para esperar por Huracán, mientras que Rincón visitará a los cordobeses de Argentino de Monte Maíz.

Atenas volverá de su fecha libre recibiendo a San Martín, mientras que juventud de San Luis será local de Costa Brava. Fecha libre para FADEP.