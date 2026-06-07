Deportivo Rincón cayó con justicia como visitante ante Argentino de Monte Maíz 2 a 0 por la 12ª fecha, tercera de la ronda de las revanchas, de la Zona C del Torneo Federal A 2026 con la presentación de Alfredo Tizza como técnico interino de los neuquinos en reemplazo de Pablo Castro, quien sorpresivamente fue cesanteado a comienzos de semana tras el empate ante FADEP de San Luis como local en la jornada anterior.

En un primer tiempo desfavorable en cuanto al trámite del juego, lo mejor que le pasó al visitante fue haber mantenido su arco en cero, pero no por méritos defensivos, sino a la falta de precisión en los delanteros de Argentino que hasta sacudieron el travesaño.

Durante el primer cuarto de hora, Rincón fue claramente superado y dejó en evidencia desacoples defensivos. En una carambola dentro del área, Rodrigo Herrera estuvo a centímetros de marcar en contra de su propio arco, pero zafó.

La pelota fue recuperada rápidamente por el anfitrión cordobés en la mitad de la cancha y a partir de eso llegó por todos lados cerca de la valla defendida por Alejandro Sánchez que escuchó el sonido de su propio travesaño ante el remate de Ignacio Blangetti.

Los neuquinos no lograron llegar al área rival y en toda la primera parte, algo que preocupa más allá del mal de ausencias por lesiones y el recambio de entrenador que se decidió a mitad de la fase regular y con el equipo fuera de la zona de clasificación transitoria.

Complemento

Pocas cosas cambiaron a la vuelta de los vestuarios. El local continuó dominando las acciones y el arquero Sánchez se lució en el primer intento al arco con una gran atajada.

Se imponían los cambios por el lado visitante y Alfredo Tizza intervino a los 17 mandando a la cancha a Cristian Correa que en la primera que tomó la pelota hilvanó una linda jugada que se convirtió en lo más peligroso del León.

Rápidamente respondió Argentino, sacudiendo nuevamente el palo con el intento de Sebastián González que instantes antes había reemplazado a Romero. Y el delantero de relevo le dio la razón al técnico Carlos Mazzolla porque a los 33 puso en ventaja al dueño de casa.

La apertura del marcador tranquilizó al dueño de casa y enloqueció al visitante. Hugo Vera amplió el resultado a la salida de una pelota parada a los 37 y ya todo fue un descontrol. Cristian Correa, quien había ingresado 17 vio la roja a los 40 por una durísima entrada sobre González que se fue en ambulancia del estadio.

La salida de Castro no terminó provocando un buen impacto en los petroleros que ante este panorama siguen fuera de la zona de clasificación y a sólo dos unidades del último del grupo que es San Martín de Mendoza.

Síntesis

Argentino MM 2: Alexis Gonet; Elian Coronas, Hugo Vera, Iván Amaya, Matías Vaccaneo; Ramiro Lasserre, Leonardo López, Matías Romero, Gabriel Sarmiento; Ignacio Blangetti, Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzolla.

Deportivo Rincón 0: Alejandro Sánchez; Jonathan Fleita, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Daniel Carrazco, Juan Achetoni, Cristóbal Valbuena; Axel Oyola, Matías Domínguez. DT: Alfredo Tizza.

Goles: ST 33' Sebastián González (A), 37' Vera Oviedo (A).

Cambios: ST 14' Sebastián González por Romero (A), 17’ Yair Blanco por Domínguez (DR) y Cristian Correa por Miguel (DR), 25' Rodrigo Montes por Valbuena (DR), 34’ Juan Tomadoni por Lasserre (A), Dante Zona por Vera (A), 39’ Héctor Rueda por Oyola (DR), 41' Ramiro LuKievicz por González (A).

Expulsado: ST 40' Correa (DR).

Árbitro: Francisco Acosta, Liga de Santiago del Estero.

Estadio: Modesto Marrone, Monte Maíz, Córdoba.

Modesto Marrone, la linda cancha de Argentino Monte Maíz.

El partido es transmisión de Prima Multimedios de Neuquén Capital, que se puso en marcha a las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

La previa

El coqueto Estadio Modesto Marrone del "Raya" desde las 15.30, y el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Francisco Martin Acosta de la Liga de Santiago Del Estero como árbitro principal. Serán sus asistentes Mariano Ramon Gonzalez (Liga de Santa Fe) y Emilio José Maguna (Liga de Santiago Del Estero) y como cuarto árbitro, Néstor Fabián Cáceres (Liga Santiago Del Estero).

El estreno del interinato de Tizza tendrá ausencias significativas. Los lesionados siguen sumándose, el último partido dejó afuera a los delanteros Jorge Rossi, el colombiano Cristian Canga, quienes se sumaron a Cristian Estigarribia, los hermanos Bruno y Nicolás Di Bello y los defensores Juan Gabriel Albertinazzi y Edgardo Díaz. Número significativo, teniendo en cuenta que varios de esos nombres son titulares o primeras alternativas de recambio.

El León del Norte marcha sexto en la tabla con 13 puntos, apenas a un punto de meterse en puestos de clasificación transitoria. En condición de visitante, los neuquinos acumulan tres empates y una derrota (ante el puntero Atenas de Río Cuatro). Los de LiFuNe tienen el peor récord en el ascenso argentino respecto a las victorias como visitante: 19 cotejos.

El conjunto cordobés perdió en la última jornada 2 a 0, en cancha de Costa Brava de General Pico, La Pampa. Ese resultado lo privó de quedar como líder del Grupo C que sigue dominado por Atenas con 15 unidades. En el Modesto Marrone, El Raya tiene dos empates y tres victorias, lo que lo mantiene invicto en la temporada 2026.