En búsqueda de su gran sueño, Cipolletti llegó a la calurosa Formosa para enfrentar a Sol de América desde las 19 por el partido de ida en los cuartos de final del Torneo Federal A 2026.

El salteño Gustavo Benítez será el juez de un partido que comenzó a jugarse hace una semana, cuando se cerró el destino deportivo de los rionegrinos y en 24 horas se tuvo que cerrar un traslado aéreo tan costoso como necesario.

Así fue que el viernes se inició el traslado en grupos de la delegación que desde el sábado quedó completa a la espera de los primeros 90 minutos de una serie que se definirá en La Visera, pero que comenzará en el infierno del norte argentino en un comienzo de primavera donde la temperatura máxima llegó a los 39 grados.

La zona de las cabinas de transmisión en el estadio de Sol de América de Formosa. Foto Luis Amaolo.

El equipo de Fabián Henríquez llega aquí después de haber sido escolta de Alvarado de Mar del Plata en la zona B de la Ronda Campeonato de la categoría. Su primer rival de los mano a mano fue tercero en la A, donde mandó su vecino de San Martín (Formosa).

Enorme expectativa

En la ciudad rionegrina, la expectativa es enorme. El equipo local vuelve a la pelea grande por volver a la segunda división y las entradas para la revancha ya se pusieron a la venta.

Esta vez, la dirigencia en lugar de aumentar los valores de los tickets los salió a ofrecer con mucho tiempo de antelación para hacer caja y asegurar un gran marco de público en el momento decisivo. Cipolletti cuenta con ventaja deportiva, por lo que empatando ambos partidos también alcanzará las semifinales.

En lo futbolístico, la única baja en la formación visitante será Maximiliano López, quien apunta a recuperar para la revancha.