Cipolletti se hizo cargo de la situación y en su vuelta a La Visera tras ganarle a Deportivo Rincón en tierra de Vaca Muerta superó a FADEP de Mendoza 2 a 1 para quedarse como único puntero de la zona 3 en el Federal A.

Por la 6ª fecha de la división de ascenso, los dirigidos por Fabián Enriquez recibían al último del grupo con una larga lista de bajas por lesiones y suspensiones, motivando un cambio de esquema y algunos debuts como el de Juan Cruz Huichulef en la última línea.

El Albinegro jugó un correcto primer tiempo en el que no pudo llegar al gol, pero generó un par de buenas situaciones. La mejor en los pies de Sebastián Jeldres en el comienzo de la fría tarde en el Alto Valle. La otra con Gonzalo Lucero, uno de los que regresaba tras una lesión muscular y desvió un remate de frente al arco mendocino después de la media hora.

La Visera volvió a tener un gran marco de público en el Federal A.

El 0 a 0 del entretiempo no modificó nada en los vestuarios, el cambio recién se dio después de los 15 minutos del complemento, con otro regreso, el del delantero Nicolás Peralta en el dueño de casa que un par de jugadas más tarde tiró un par de paredes de izquierda a derecha hasta terminar con su definición en el 1 a 0 a los 17.

En ventaja, Cipo se soltó y sólo cinco minutos más tarde recuperó una pelota en mitad de cancha, inició la réplica y puso al goleador Federico Acevedo ante la definición para ampliar la ventaja.

Terminó apretado

Obligado por su posición de colista en la tabla y perdido por perdido, FADEP fue con todo para adelante, encontró el descuento a los 39 con el penal de Gonzalo Klusener y apretó a Cipolletti.

El local terminó refugiado muy cerca de su arquero Facundo Crespo, más de lo deseado, pero se fortaleció y aferró a tres puntos fundamentales que lo llevaron a lo más alto, en soledad por la caída de Juventud Unida Universitaria de San Luis ante Argentino de Monte Maiz por 2 a 1.

Justamente, el rival cordobés será la próxima parada del Albinegro que esta tarde fue acompañado por un gran número de simpatizantes.