Cipolletti todavía sueña con la clasificación a la tercera ronda del Torneo Federal A, luego de empatar 1 a 1 en su visita a Olimpo de Bahía Blanca por la 7ª fecha de la ronda Campeonato.

El Albinegro pudo sobreponerse al gol inicial de Brian Guiller, el 10 de los bahienses, que con un perfecto tiro libre marcó la primera diferencia de la tarde, en el amanecer del partido.

Todo cuesta arriba para un conjunto rionegrino que se vio obligado a salir a buscar cambiar su destino, porque una caída en esta salida lo dejaba casi afuera de todo, considerando que le resta recibir a Alvarado de Mar del Plata en La Visera y visitar al eliminado Juventud Antoniana de Salta en la última.

La vuelta de la fecha libre era terrorífica para los dirigidos por Fabián Enriquez que a 9 del cierre llegaron al empate con un gran remate de Miguel Almirón.

El mediocampista chaqueño tomó la pelota en la mitad de la cancha y luego de sacarse una marca de encima sobre el círculo central sacó un potente derechazo que sorprendió al arquero de Olimpo y selló el 1 a 1.

Aunque el punto no lo devuelve a Cipolletti a la zona de clasificación, mantiene sus chances matemáticas intactas en el tramo decisivo de esta instancia en la que sólo pasan los 4 mejores y el quinto tiene el premio consuelo de ingresar a la Copa Argentina 2027, pero deberá irse a disputar los playoffs con los mejores de la Reválida por el segundo ascenso a la Primera B Nacional.

El resto de la fecha

La fecha se había puesto en marcha el viernes por la noche con la goleada de Kimberley de Mar del Plata en cancha de Antoniana por 3 a 0.

Ya en domingo, Alvarado le terminó ganando a Atenas de Río Cuarto 3 a 2, mientras que Argentino de Monte Maiz se llevó los tres puntos de su visita a Huracán Las Heras después de ganar 2 a 1.

De esta manera, Cipo se mantiene sexto en la tabla de posiciones con 9 puntos, a uno de la línea que premia con el pasaporte.

El próximo fin de semana se jugará todo ante Alvarado, el líder de la zona, que vendrá a la Patagonia para sellar su clasificación.