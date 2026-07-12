Por decisión del Consejo, el Torneo Federal A postergará la última fecha de la fase de grupos para el último fin de semana de julio, liberando el próximo fin de semana a la definición del Mundial que sí o sí tendrá a la Argentina participando de la final (domingo) o por el tercer puesto (sábado).

La suerte deportiva de los equipos zonales: Deportivo Rincón de Neuquén y Cipolletti de Río Negro ya quedó resuelta en el penúltimo acto con el pasaje del Albinegro a la ronda Campeonato de la categoría después de ganarle en San Luis a Juventud Unida Universitaria y la Reválida como destino de los petroleros tras caer como locales ante Huracán Las Heras.

La tabla de posiciones de la zona C en el Torneo Federal A después de completarse la fecha número 17.

Para Cipo, además, será momento de ajustar piezas desde lo físico ya que en la última quedará libre por orden del calendario y recién volverá a la acción oficial el 2 de agosto. También aprovechará para insertar de la mejor manera a los cuatros jugadores que sumó en esta ventana de invierno.

Rincón, más allá que de quedar relegado a la zona baja del cuadro, no puede descuidar ningún partido porque ya puso en juego su permanencia en la categoría, quedando último en la Zona C.

Objetivos diferentes

El Capataz rionegrino logró de esta manera seguir persiguiendo el primer ascenso a la Primera Nacional, y en caso de fallar en ese objetivo podrá también tener la chance desde los playoffs.

Deportivo Rincón deberá comenzar a sumar de manera urgente para, primero ponerse a salvo en la categoría, y luego ilusionarse con avanzar por el camino más largo, sólo persiguiendo un ascenso a la segunda división.