Con dolor, los dirigentes del Club Patagonia de Neuquén Capital denunciaron de un nuevo robo en la institución ubicada en la zona posterior a la Ciudad Deportiva.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del domingo, luego de violentar uno de los ingresos y ya dentro de las instalaciones fueron por elementos que se utilizan para los entrenamientos, indumentaria y mercadería que pertenecía al buffet.

“Sentimos dolor porque cada cosa que hay en el club se compró con el esfuerzo de socios y familias. Se llevaron materiales, pero no se van a llevar nuestras ganas y compromisos”, dice el comunicado oficial.

Lifune

Patagonia es uno de los representantes capitalinos en la Liga de Fútbol de Neuquén. Dueña de una estructura deportiva muy completa, la institución se destaca por su semillero y la gran cantidad de jóvenes, adolescentes y niños que entrenan a diario allí.

Más allá del golpe económico que provoca un robo de estas características, las actividades continuarán con normalidad en todas las divisiones.