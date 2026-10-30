La Fórmula 1 pone en marcha este viernes la actividad del Gran Premio de México, una nueva fecha del calendario que tendrá a Franco Colapinto como uno de sus protagonistas, aunque con una particularidad: el argentino no estará presente en la primera práctica libre.

La decisión responde a una obligación reglamentaria que deben cumplir las escuderías durante la temporada, destinada a brindarles oportunidades a pilotos jóvenes. En este caso, Alpine le entregará el monoplaza de Colapinto al italiano Gabriele Mini, quien tendrá su primera participación en una sesión oficial de Fórmula 1.

De esta manera, el piloto argentino recién saldrá a pista durante la segunda práctica libre, programada para las 19 horas de Argentina. Será su primera oportunidad para trabajar sobre la puesta a punto del Alpine de cara al resto del fin de semana.

Colapinto llega a México con la necesidad de cambiar la imagen de las últimas presentaciones. En Austin volvió a abandonar, luego de sufrir daños en su monoplaza tras un incidente con Arvid Lindblad. Fue su tercer abandono en las últimas cuatro competencias, una racha que buscará dejar atrás en territorio mexicano.

El escenario será el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito particular por su ubicación a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altura representa un desafío técnico para los equipos, especialmente por sus efectos en la refrigeración y el rendimiento de los monoplazas. El domingo llegará el momento principal del fin de semana: la carrera, que comenzará a las 17 horas de Argentina y tendrá un recorrido de 71 vueltas.

El cronograma del GP de México

Horarios (Argentina):

Viernes:

Práctica libre 1,15.30hs

Práctica libre 2: 19hs

Sábado:

Práctica libre 3: 14.30hs

clasificación: 18hs

Domingo: