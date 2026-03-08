Se corrió la primera fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia quedó en manos de George Russell, quien cerró un gran trabajo de Mercedes, escudería que también metió a Antonelli en el segundo lugar. Ferrari presentó batalla, pero malas decisiones dejaron a Leclerc en tercer puesto. Franco Colapinto terminó 14°.

Si bien los pilotos de Mercedes terminaron como largaron: 1-2, el desarrollo no fue nada sencillo, ya que Leclerc aprovechó el hueco que quedó en la partida, producto de la no presentación de Piastri (tuvo una accidente en la previa), para tomar la punta y liderar en los primeros giros.

Luego de dos virtual safety car, la mayoría de los autos pasaron por boxes, quedando en pista las Ferrari sin parar, producto de que cuando hicieran sus detenciones, terminaron volvieron 3-4, por detrás de las Mercedes, que con más potencia, terminaron liderando desde el giro 26 hasta el 58.

Durante el desarrollo, diferentes autos fueron abandonando; además de la no largada de Piastri, quedaron Hulkenberg, Hadjar, Bottas, Stroll, y Fernando Alonso.

Quien más escalo posiciones fue Max Verstappen, quien tras largar 20, terminó en el puesto 6, subiendo 14 posiciones. Por otro lado, el debutante Arvid Lindblad sorprendió logrando el puesto 8.

Para Alpine, la carrera dejó mejores resultados con relación a las anteriores pruebas. Pierre Gasly se ubicó 10 y sumó puntos, mientras que el argentino Franco Colapinto terminó 14, luego de largar 16 y sufrir una sanción en la largada.

La Fórmula 1 ahora se muda al continente asiático, el próximo fin de semana se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái, el Gran Premio de China, a disputarse el 15 de marzo.