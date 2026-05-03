Franco Colapinto se mostró y expresó muy feliz por lo hecho en el Gran premio de Miami, donde se quedó con el octavo lugar en la 4ª fecha de la temporada y aseguró: “Estos últimos días se me cumplieron muchos sueños”.

El número 43 tuvo palabras de agradecimiento con Lionel Messi, quien lo recibió en el predio del Inter Miami el martes y este mediodía lo fue a acompañar al circuito Hard Rock, una previa que dio la vuelta al mundo.

“Hace una semana estaba haciendo trompos y dando vueltas en el camión en Buenos Aires. Ver a Leo acá, antes de la largada. Un sueño hecho realidad haber conocido a mi ídolo, que haya venido hasta acá”, dijo el corredor de Alpine.

Desenchufado

Ya con la actuación deportiva consumada, Colapinto relató una previa increíble para el nivel profesionalizado de la categoría, a minutos de que se ponga en marcha un Gran Premio.

Entre risas, el sudamericano confió: “Estaban todos entrando en calor, con los buzos puestos y yo acá sacándome fotos con él, en jeans, hablando. Capaz fue eso”, cerró entre carcajadas cómplices con los medios en castellano.

Messi no fue la única celebridad que visitó el paddok de la categoría, también se paseó por allí Juan Martín Del Potro y el español Rafael Nadal tuvo a su cargo agitar la bandera a cuadros en la llegada, la que sentenció la victoria de Kimi Antonelli con Mercedes Benz y el octavo puesto del argentino.