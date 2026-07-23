Néstor Lorenzo fue ratificado como técnico principal de la Selección Colombia, luego de haber sido eliminado en los octavos de final de la última Copa del Mundo a manos de Suiza y por penales.

Se esperaba luego de ese golpe deportivo una resolución por parte de la dirigencia que, tras un par de semanas de impás, llegaron a un acuerdo para darle continuidad al proceso.

Lorenzo llegó al equipo principal de Colombia de la mano de José Néstor Pekerman. Como parte de su cuerpo técnico trabajó como ayudante de campo durante 8 años. Por eso es que tiene un gran conocimiento de todo lo que sucede dentro del fútbol nacional, más allá de los destacados que se encuentran en diferentes clubes del mundo.

Néstor Lorenzo trabajó como ayudante de campo de Néstor Pekerman durante 8 años en la Selececión Colombia. Desde el 2022 es el técnico principal.

Ya en 2022 tuvo su primera oportunidad como responsable principal y lo condujo hasta la final de la Copa América que perdió contra la Argentina en Miami, la Copa del Mundo y se perfiló como un gran candidato.

Sus números

Bajo la conducción de Lorenzo, Colombia jugó 51 partidos, ganó 31 y perdió solamente 8. Los doce restantes fueron empates. Uno de ellos precisamente ante los suizos que luego le marcaron la salida en la definición desde los doce pasos.

Con una generación joven, liderada por el delantero Luis Díaz, actual estrella del Bayern Münich alemán, Colombia vuelve a apostar fuerte de cara a la próxima participación mundialista ya sin nombres pesados como el de James Rodríguez, quien fue el último capitán, pero que hace años está alejado de los primeros planos a nivel de clubes.