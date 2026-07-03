Suiza selló su pase a los octavos de final al vencer 2 a 0 a Argelia

Suiza superó 2 a 0 a Argelia y se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026, en Vancouver, Canadá. Ahora, los helvéticos esperan al ganador de Ghana-Colombia, match de este viernes, para conocer a su próximo rival. Los orientados por Murat Yakin jugarán el 7 de julio por los octavos de final en la misma ciudad canadiense.

Con un tanto de Breel Embolo en el minuto 10 y otro de Dan Ndoye en el 46, Suiza derrotó a Argelia.

El combinado europeo arribó a la instancia de eliminación directa después de imponerse en el Grupo B como el líder e invicto del cuadrangular que compartió con Qatar (1 a 1), Bosnia a quien goleó por 4 a 1 el anfitrión Canadá al que derrotó por 2 a 1.

Al término de una clasificación impecable también por las Eliminatorias de la UEFA, la formación conducida por Murat Yakin viene marchando en silencio, pero con solvencia y espera la victoria para seguir en carrera ante Colombia y Ghana, otro de los grandes compromisos de la presente jornada que se pondrá en marcha a las 22:30 en Kansas.

Enfrente estuvo Argelia, la Selección africana que finalizó tercera en el Grupo J que lideró la Argentina y en el que Austria fue escolta (ya eliminado por goleada ante España).

Los argelinos consiguieron su pasaporte a pesar de la caída en el debut por 3 a 0 ante la campeona del mundo, pero luego supo sumar una victoria de 2 a 1 ante el más débil del cuadrangular, mientras que en la última empató con los austríacos 3 a 3.