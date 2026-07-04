En Kansas City, Colombia derrotó a Ghana 1 a 0 en el último cotejo de los 16avos de final del Mundial 2026. Los Cafeteros llegaban con un buen andar, y lo ratificaron para convertirse en rival de Suiza el próximo martes en la ciudad canadiense de Vancouver.

A los 14 minutos, luego de un comienzo accidentado del encuentro, Jhon Arias llegó por el segundo palo a empujar un muy buen centro lanzado desde la derecha. Toda la defensa africana se fue al cierre del ingreso de Luis Díaz y su compañero entró sólo por el palo más lejano al desborde.

Los esfuerzos físicos se hacen notar en todos los protagonistas y planteles. El delantero colombiano Jhon Córdoba dejó el juego a los 8 minutos por una dolencia muscular, lo mismo que el defensor ghanés Marvin Senaya que se fue reemplazado a los 13, apenas una jugada antes del primer gol de la noche en Estados Unidos.

Más allá de la ventaja, es Colombia quien sigue controlando la pelota, ya sin tanta profundidad como en el arranque, pero manteniendo al rival bien lejos de su arquero Camilo Vargas.

En el segundo tiempo, Ghana se adelantó en el campo, pero a Colombia no le sentó mal la postura de esperar agazapado por alguna contra. Si no lo definió antes el conjunto que dirige el argentino Néstor Lorenzo fue por la buena actuación del arquero Lawronce Ati Zigi.

Formaciones:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez; Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Lawronce Ati Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jermoe Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

La previa

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo fue uno de los equipos más sólidos de la primera fase. Terminó como líder del Grupo K con siete puntos tras debutar con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, luego derrotó 1-0 a República Democrática del Congo y cerró con un empate 0-0 frente a Portugal, resultado que le aseguró el primer puesto. Los cafeteros apenas recibieron un gol en tres encuentros y mostraron un gran equilibrio entre defensa y ataque.

Lorenzo dejó en claro cuál será la postura de su equipo para este compromiso: "En estas instancias no alcanza con haber hecho una gran fase de grupos. Hay que volver a demostrarlo en cada partido” agregando además que Colombia saldrá desde el minuto 1 a proponer y llevarse el triunfo.

Por su parte Ghana, conducida por Carlos Queiroz, clasificó como uno de los mejores terceros del torneo. Su camino en el Grupo L comenzó un triunfo clave ante Panamá 1-0, luego consiguió un valioso empate ante Inglaterra y cerró con derrota ante Croacia por 2-1, supo demostrar una gran fortaleza defensiva en los momentos decisivos, que le permitió meterse en la siguiente rueda.

Kansas City, con capacidad para 76.416 espectadores

En la previa, Queiroz, quien dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, le quitó importancia al morbo de enfrentar a su ex selección, aunque reconoció que conocer a varios futbolistas puede ser una ventaja. El entrenador portugués afirmó que su selección necesita brillar hoy. "Debemos jugar con nuestra identidad y aprovechar nuestras oportunidades."

Duelo con propuestas diferentes, la Colombia de Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, buscará seguir con el cartel de candidato y llegar a instancias definitivas, mientas que las “Estrellas Negras” que tienen a Thomas Partey y Jordan Ayew, irán por el gran golpe y acceder a otra instancia, donde espera Suiza, quien superó a Argelia.

Datos del partido:

Hora: 22.30

Árbitro: Clément Turpin

Estadio: Kansas City Stadium