La muerte de Marcos Camino generó una profunda tristeza en Santa Fe y tuvo repercusiones en el mundo del fútbol. El Club Atlético Colón utilizó sus redes sociales para despedir al histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, reconocido hincha sabalero y protagonista de uno de los momentos más emblemáticos de la historia reciente de la institución.

A través de una publicación oficial, el conjunto rojinegro expresó sus condolencias y destacó la identificación del músico con los colores del club. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de Camino y un reconocimiento a su trayectoria dentro de la popular banda santafesina. La despedida también permitió recuperar uno de los recuerdos más fuertes que une a Los Palmeras con Colón: la presentación que el grupo realizó en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2019, disputada frente a Independiente del Valle en Asunción, Paraguay.

Aquella jornada del 9 de noviembre quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas. Con el estadio La Nueva Olla colmado de simpatizantes sabaleros, la banda salió a escena e interpretó canciones que rápidamente se convirtieron en parte de la identidad futbolera del club, entre ellas el popular "Soy Sabalero", recuerdo que también fue replicado por la Conmebol en sus redes sociales.

La actuación trascendió lo musical y se transformó en una postal inolvidable para Colón. Aunque el equipo santafesino terminó cayendo por 3-1 ante el conjunto ecuatoriano, el espectáculo previo quedó como uno de los momentos más recordados de aquella histórica campaña internacional.

Camino fue una pieza fundamental en la historia de Los Palmeras, agrupación que durante más de cinco décadas llevó la cumbia santafesina a distintos escenarios del país y del continente. Su pasión por Colón hizo que su figura también estuviera estrechamente ligada a la historia popular del Sabalero.