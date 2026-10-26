Arrancó este fin de semana los octavos de final -tercera ronda partidos de ida- de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2026, donde la nota la dio Atlético Regina, que como local derrotó a San Patricio de El Chañaar por 3 a 0 y sacó una luz de ventaja de cara al compromiso del venidero fin de semana.

Los goles del conjunto dirigido por el roquense Diego Napolitano los marcaron Facundo Gutiérrez y Tobías Rivas, en dos oportunidades. El Santo neuquino terminó el primer tiempo con nueve jugadores, ya que el árbitro Emilio Cubrías, de otra actuación polémica y desacertada expulsó a Isaac Chavan y al ex Cipolletti e Independiente de Neuquén, Luis Cabezas. El Albo también sufrió una baja antes del descanso por la expulsión de Lautaro Yocco. En el complemento, el goleador tandilense Bernardo Delisso también le mostraron la roja, y San Patricio terminó el encuentro con ocho futbolistas. De esta manera, el equipo de El Chañar tendrá tres jugadores suspendidos para la revancha.

El elenco de Diego Napolitano superó a El Chañar con un arbitraje polémico de Cubría

En Carmen de Patagones, Jorge Newebery de esa ciudad bonaerense pero que milita en el Liga Rionegrina de Viedma igualó 0 a 0 con Deportivo Roca. El Naranja tuvo la chance de abrir el marcador en el primer tiempo, pero el arquero Santiago Zárate le atajó un penal a Luciano Pereyra. En una tarde con muchos expulsados en distintos partidos, Luciano Roberti y Enzo Núñez vieron la roja en el equipo valletano.

En los cruces entre los equipos neuquinos contra los de San Carlos de Bariloche, también hubo dos empates sin goles, aunque el panorama es diferente para cada uno de cara a la revancha.

Alianza de Cutral Co se volvió de la ciudad lacustre confiado y tendrá la oportunidad de definir la serie ante Cruz del Sur en el Coloso Álvaro Pedro Dúcas del barrio Ruca Quimey.

En el oeste de la capital neuquina, Maronese igualó con Estudiantes Unidos y El Dino deberá buscar la clasificación el fin de semana venidero en el estadio Municipal José Antonio Jalil de 9 de Julio y Gallardo.

Patagonia Sur

Los cruces arrancaron el sábado en Tierra del Fuego con el empate entre Camioneros de Río Grande y Bancruz de Río Gallegos 1 a 1. En la isla, en la cancha de césped sintético del Centro Deportivo Municipal de Río Grande, el equipo local arrancó ganando con tanto de Mauricio Robledo a los dos minutos de iniciado el juego, antes del primer cuarto de hora los de la capital de Río Gallegos llegaron a la igualdad, por intermedio de Jorge Alarcón.

Este domingo, en Rio Gallegos, en choque de equipos de la capital de Santa Cruz, Boxing cayó como local por 3 a 1 ante Escorpión. Juan Manuel Vila, Facundo González y Leandro González anotaron para los ganadores, Carlos Cardozo marcó para el albiverde en partido que se jugo en el estadio Emilio Guatti.

En el estadio Municipal (ex YPF) de Kilómetro 3 del barrio Gdneral Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia, la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) superó por 2 a 0 a Deportivo Villalonga -el equipo "Cebollero" de la ciudad homónima bonaerense que también milita en la Liga Rionegrina con asiento en Viedma-, con goles de Nicolás Abregú y Bayron Ortíz.

Finalmente, el el estadio Hernán Egurza, Juan Jose (JJ) Moreno sorprendió a uno de los candidatos Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, al derrotarlo por 2 a 1 con dos tantos de Agustín González Tapia, para el Lobo marcó el ex River Plate, CAI de Comodoro Rivadavia, Cipolletti, Guillermo Brown y Deportivo Madryn, Fabio "Coco" G+imenez.