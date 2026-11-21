Chuck Wepner nunca fue una estrella del boxeo. Peleaba en escenarios menores, trabajaba como distribuidor de bebidas y cargaba con un rostro marcado por los golpes. Sin embargo, una noche de marzo de 1975 consiguió algo que parecía imposible: derribó a Muhammad Ali y resistió de pie hasta los últimos segundos del combate. A más de 3.000 kilómetros de distancia, un joven Sylvester Stallone observaba la pelea por televisión. Aquella actuación le dio la inspiración para crear a Rocky Balboa, uno de los personajes más populares de la historia del cine.

Wepner había nacido en Nueva York, pero creció en Bayonne, Nueva Jersey, una localidad frente a la zona portuaria de Manhattan. Antes de dedicarse al boxeo había sido infante de Marina y trabajaba como portero de un club nocturno. Su camino profesional comenzó en 1964, después de ganar el torneo Golden Gloves de Nueva York.

En noviembre de 2003 demandó a Stallone ante la Corte Superior de Nueva Jersey y reclamó 15 millones de dólares por el uso de elementos de su identidad y su trayectoria

Su carrera nunca alcanzó grandes alturas. Alternaba victorias y derrotas en combates de menor importancia y completaba sus ingresos con un empleo en una distribuidora de bebidas alcohólicas. También había sufrido derrotas duras, como la que protagonizó frente al joven George Foreman.

Uno de sus enfrentamientos más recordados llegó el 29 de junio de 1970, cuando subió al ring para medirse con Sonny Liston. Muhammad Ali observaba desde la primera fila. Wepner recibió un castigo muy fuerte y terminó con heridas profundas en el rostro. El árbitro Barney Felix detuvo la pelea en el noveno asalto, después de que el boxeador de Bayonne acumulara 72 puntos de sutura, una fractura de nariz y otra en el pómulo izquierdo.

El periodista Rosey Rosenberg lo bautizó entonces como "El Sangrador de Bayonne", un apodo que lo acompañaría durante el resto de su trayectoria.

La oportunidad frente a Muhammad Ali cambió su carrera

El 7 de enero de 1975, Wepner recibió una noticia que parecía reservada para los grandes nombres del deporte. A pocos días de cumplir 36 años, supo que enfrentaría a Ali, quien había recuperado los títulos mundiales de peso pesado al vencer a Foreman en Kinshasa, Zaire, durante octubre de 1974.

La pelea se anunció con el lema "Denle una oportunidad al blanco". El campeón era el gran favorito y buena parte del público consideraba que su rival no estaba a la altura. Ali incluso se permitió bromear durante la presentación del combate: aseguró que no necesitaba golpearlo en la cara y que podía ganar apoyado en las cuerdas, dejando que el retador se cansara.

Wepner, en cambio, encontró motivos para entusiasmarse con los pronósticos adversos. "Estoy contento porque los pronósticos serán altamente desfavorables y pienso apostar por mí", afirmó. Llegaba con un registro de 30 victorias, nueve derrotas y dos empates, aunque había ganado sus últimas ocho presentaciones, entre ellas una frente al excampeón mundial Ernie Terrell.

Por primera vez se preparó con dedicación completa. Dejó temporalmente su trabajo en la distribuidora y contó con el apoyo de su primera esposa, Phyllis, quien trabajaba de noche en una oficina de correo de Bayonne. La bolsa por el combate sería de 100.000 dólares, una cifra muy superior a lo que había cobrado durante el resto de su carrera. Ali recibiría 1.500.000.

El encuentro se realizó el 24 de marzo de 1975 en el Richfield Coliseum de Ohio, ante 14.847 espectadores. Antes de comenzar, James Brown cantó el himno sobre el cuadrilátero. Después, el campeón tomó el control de la pelea y dominó los primeros ocho asaltos frente a un adversario técnicamente inferior.

Pero Wepner tenía otros planes. En el noveno round conectó un golpe a las costillas y, con ayuda de un pisotón, mandó a Ali a la lona. Se convirtió así en el cuarto boxeador que había conseguido derribar al campeón, después de Sonny Banks, Henry Cooper y Joe Frazier.

El propio Wepner recordó con humor la reacción que tuvo al regresar a su esquina. "Calienten el auto, nos vamos al banco, somos millonarios", le dijo a su equipo. Su entrenador, Al Braverman, le pidió que mirara nuevamente hacia el ring: Ali ya se estaba levantando y parecía furioso.

El campeón respondió con una sucesión de golpes que puso a prueba la resistencia del retador. Wepner soportó el castigo durante varios asaltos, pero en el decimoquinto terminó desplomándose ante la ofensiva de Ali. El árbitro Tony Pérez detuvo la pelea cuando faltaban apenas 19 segundos para la campana final.

Aunque perdió por nocaut técnico, su actuación quedó en la memoria del público. "No hay otro ser humano en el mundo que pueda dar 15 asaltos así", reconoció Ali después del combate.

Stallone encontró en aquella pelea la historia de Rocky

Mientras Wepner resistía los golpes en Ohio, Sylvester Stallone miraba la transmisión desde Los Ángeles. Por entonces era un actor poco conocido que buscaba una historia capaz de representar sus propias dificultades para abrirse camino en el cine.

La pelea se anunció con el lema "Denle una oportunidad al blanco".

"Quería escribir algo sobre cómo me sentía, pero mi historia no era muy comercial. Fui a ver esa pelea y algo hizo click. Dije: 'Ese soy yo, así me siento'", recordó años después.

La figura de aquel boxeador que llegaba sin posibilidades, enfrentaba a un campeón consagrado y se negaba a rendirse le ofreció el punto de partida para Rocky Balboa. La película llegó a los cines de Nueva York el 21 de noviembre de 1976 y, poco después, se estrenó en el resto de Estados Unidos.

El impacto fue inmediato. El 28 de marzo de 1977, Rocky obtuvo tres premios Oscar: mejor película, mejor dirección para John Avildsen y mejor montaje para Scott Conrad y Richard Halsey. La producción superó a otras candidatas de peso, entre ellas Taxi Driver, de Martin Scorsese, y abrió el camino para una saga que se convertiría en un fenómeno mundial.

Wepner, sin embargo, consideraba que su historia había quedado demasiado cerca de la ficción. En noviembre de 2003 demandó a Stallone ante la Corte Superior de Nueva Jersey y reclamó 15 millones de dólares por el uso de elementos de su identidad y su trayectoria.

Entre los argumentos de sus abogados aparecían varias coincidencias. Una de ellas era la escena en la que Rocky termina su entrenamiento corriendo y subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Según la presentación de Wepner, él también tenía una rutina similar, que finalizaba con el ascenso de las escaleras del parque Stephen Gregg, en Bayonne.

Stallone reconoció que el combate había sido una fuente de inspiración, pero rechazó que Rocky fuera una representación directa del boxeador. "Siempre tuve la idea de Rocky y aunque haber visto a Wepner fue un momento de inspiración, eso no significa que Rocky sea Chuck", sostuvo.

El reclamo terminó en agosto de 2006, cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo privado cuya suma nunca se hizo pública. Para entonces, la saga ya había recaudado alrededor de 1.000 millones de dólares y estaba por sumar una nueva entrega, Rocky Balboa, estrenada en diciembre de ese año.

"Siempre amé al tipo, me hizo Rocky, pero necesitaba que él reconociera que yo era el verdadero Rocky", explicó Wepner al referirse al conflicto.

Con el paso del tiempo, el boxeador encontró otras formas de contar su propia versión. En octubre de 2011 se estrenó The Real Rocky, un documental de ESPN dirigido por Jeff Feuerzeig. Luego llegaron las películas Chuck, presentada en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2016, y The Brawler, en 2019.

La historia de Wepner terminó recorriendo un camino tan inesperado como el de su personaje más famoso. Perdió aquella pelea contra Ali, pero su resistencia quedó asociada para siempre a Rocky Balboa. La pantalla grande convirtió su noche más importante sobre un ring en una historia que trascendió al boxeo y llegó a millones de espectadores