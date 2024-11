Muhammad Ali vs. George Foreman: a 50 años de La Pelea del Siglo

Un rugido en el corazón de África que sigue haciendo eco. Se cumplieron esta semana 50 años del legendario triunfo de Muhammad Ali contra George Foreman, por nocaut en el octavo round, en Kinshasa, Zaire (actual República Democrática del Congo). Medio siglo de The Rumble in The Jungle, una de las páginas doradas de la historia del boxeo.

La lucha de Ali para volver a ser campeón del mundo

La primera gran derrota de Ali no fue arriba del ring, sino en los escritorios. En 1967, le arrebataron su título de campeón mundial de los pesados por negarse a ir al ejército de Estados Unidos para la Guerra de Vietnam. "Yo no tengo problemas con los vietcong. Ningún vietcong me ha llamado negro", fue la emblemática frase que le valió una condena a cinco años de prisión (más allá de que pagó una fianza y no cumplió en cárcel).

Esa batalla legal le quitó, probablemente, los mejores años de su carrera. El oriundo de Louisville estuvo tres años lejos del cuadrilátero, hasta que logró regresar a la actividad. Siempre, con la aspiración de recuperar su cinturón.

Muhammad Ali tuvo su primera chance de volver a consagrarse en 1971, pero fracasó: cayó con Joe Frazier, por decisión unánime en el Madison Square Garden, en la primera de sus tres batallas. La segunda oportunidad le llegó tres años más tarde, en 1974 y en un escenario completamente atípico, muy lejos de las luces de Nueva York: frente a George Foreman en Zaire.

Hoy se cumplen 50 años de uno de los combates más épicos y legendarios en la historia del boxeo uD83EuDD4A: la victoria de Muhammad Ali ante George Foreman, en Kinshasa, por KO. The Rumble In The Jungle.pic.twitter.com/0SBZBGXBtZ — VarskySports (@VarskySports) October 30, 2024

The Rumble in the Jungle, la Pelea del Siglo de Ali vs. Foreman

Para 1974, la corona del rey de los pesos completos -que Ali nunca perdió en el ring- la tenía George Foreman, un gigante de 1.91 metros que el año anterior había conmocionado al mundo cuando destruyó a Joe Frazier en apenas dos rounds en Kingston, Jamaica.

El promotor Don King y el dictador Mobutu Sese Seko -los otros grandes protagonistas de esta historia- construyeron el mega acontecimiento del combate entre Big George y Muhammad Ali en Kinshasa, Zaire (actual República Democrática del Congo), en el corazón de África.

"Era una ciudad marrón, apagada. Acumulaba el dolor de un pasado sufriente y de un futuro incierto. Recuerdo a Kinshasa como una ciudad iluminada por un sol quemante sin pájaros ni flores", describió el periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien cubrió el combate para la revista El Gráfico. En este contexto, los boxeadores recibieron 5 millones de dólares cada uno: una cifra sin precedentes en el pugilismo. "The Rumble in the Jungle" (la pelea en la selva) fue el nombre con el que promocionaron la velada, que fue la primera pelea de Ali en continente africano.

Foreman -de 25 años- llegaba como favorito por amplio margen: tenía el antecedente de la impactante victoria ante Joe Frazier y era dueño de un récord invicto de 40 victorias (37 por nocaut). Nada de eso intimidó a su experimentado rival, quien recibió el apoyo popular en todo momento. “Ali bumaye” (Ali, mátalo), fue el grito de guerra de los fanáticos.

“No hay por qué asustarse. Elijah Muhammad ha pasado por cosas que dejan esta noche en nada. Y, a mi modesta manera, yo también he pasado por tales cosas. Subir al ring la primera vez con Sonny Liston supera cualquier cosa que George Foreman haya hecho o que yo tenga que volver a hacer”, afirmó el oriundo de Louisville -quien tenía 32 años- en su vestuario, antes de subir al cuadrilátero, según relata Norman Mailer en su libro “El combate” (The Fight).

Esta vez el reto era mucho mayor. Foreman llegaba como campeón invicto, con 40 victorias las cuáles 37 terminaron por KO. Entre algunas de sus victorias fueron contra Frazier y Norton, los cuáles previamente derrotaron a Ali. Esta pelea inspiró numerosos documentales y películas. pic.twitter.com/JiF43GCZPc — Iker Wonka (@WillyIkerWonka) October 30, 2024

La histórica definición de Muhammad Ali contra Foreman

El estadio 20 de Mayo, con cerca de 60 mil espectadores, fue el escenario de La Pelea del Siglo, que se desarrolló en un horario totalmente atípico: a las 4 de la madrugada de Zaire, en el prime time en los Estados Unidos.

Arriba del ring, Ali quebró mentalmente a Foreman. Su estrategia fue permanecer contra las cuerdas, mientras Big George lo castigaba al cuerpo. De esta manera, lo agotó y, en el octavo round, le dio el golpe de gracia. El oriundo de Louisville conectó un gran directo con la derecha y lo mandó a la lona: una definición quirúrgica y de película. Tan espectacular, que se privó de darle también con la zurda. No quiso arruinar la estética de la espectacular caída.

Fue el final del combate y su segunda coronación como campeón del mundo. El veterano destronó al joven y agigantó su leyenda en el deporte, un legado que comenzó con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

“Encontró otra manera para boxear, aparte del dinero y los cinturones. Y cuando una persona encuentra algo así, es casi imposible ganarle”, explicó Foreman en el documental Facing Ali (Enfrentando a Ali, 2009, de Pete McCormack) al recordar The Rumble In The Jungle, legendario combate que ocurrió hace ya 50 años.