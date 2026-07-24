Vélez Sarsfield derrota a Instituto Atlético Central Córdoba por 1 a 0 en el comienzo del segundo tiempo este viernes en el estadio José Amalfitani en el porteño barrio de Liniers, en uno de los encuentros de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

En los primeros minutos el local demostró superioridad en la posesión pero no se acercó con peligro al arco de Marcos Ledesma. Luego, la Gloria se acomodó en el partido y equilibró el trámite, apelando a la velocidad de sus extremos, Jhon Córdoba y Alex Luna.

La más clara de Instituto llegó a los 15 minutos, cuando Matías Tissera agarró un buscapié desde la derecha y no pudo rematar con comodidad para poner el 1 a 0. El equipo de Diego Flores no se achicaba en Liniers. Después fueron Córdoba y Luna los que tuvieron sus respectivas chances de abrir el marcador pero no estuvieron finos en la definición. La visita merecía más.

Instituto siguió empujando y Tissera tuvo otra oportunidad clara que se encontró con la figura de Tomás Marchiori, que se erigió como el mejor de Vélez, que se veía superado por los cordobeses. Sin embargo, en la última jugada apareció Lanzini en una jugada aislada para darle al Fortinero una inmerecida ventaja, con un remate desde el sector izquierdo del dentro del área por abajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Tobías Andrada después de un pase en profundidad.

La Gloria fue dominador, pero no concretó las oportunidades que tuvo. Manejó la pelota, creó varias situaciones, por mala puntería y la buena actuación del retornado arquero mendocino Tomás Marchiori evitaron que los dirigidos por Diego Flores se pusieran en ventaja. En el balance, el local se llevó más de lo que mereció.

Con el resultado a favor, Vélez mostró una mejor versión en el arranque de la etapa complementaria, aunque el trámite en Liniers continúo con la paridad predominando.

Formaciones Confirmadas

La Previa

Vélez e Instituto se enfrentarán este viernes desde las 19 en el estadio José Amalfitani, en uno de los encuentros que abrirán el Torneo Clausura 2026. El Fortín buscará hacerse fuerte como local para comenzar el semestre con el pie derecho, mientras que la Gloria intentará dar el golpe en Liniers y confirmar el crecimiento mostrado en la primera parte del año.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega al debut luego de una intensa pretemporada en la que el cuerpo técnico priorizó la puesta a punto física y el trabajo futbolístico para consolidar una identidad de juego. Tras un Clausura anterior que terminó con la eliminación en los octavos de final, el entrenador apuesta a un equipo con una importante presencia de juveniles y algunos refuerzos de experiencia para volver a ser protagonista. Vélez no se reforzó, e incluso dejó ir a jugadores importantes.

En la conferencia previa al encuentro, el "Mellizo" dejó un mensaje de confianza sobre el trabajo realizado: "Hicimos una muy buena pretemporada. Se trabajó bien, fuerte, y estamos preparados desde lo físico para afrontar el torneo". Además, remarcó la importancia de respaldar a los futbolistas surgidos de las inferiores, una de las apuestas del club para este semestre.

Manuel Lanzzini, encargado de generar juego en el elenco local

Del otro lado estará Instituto, que inicia una nueva campaña con la expectativa de mejorar lo realizado en el Apertura y pelear por puestos de protagonismo. El equipo cordobés mantuvo la base del plantel y trabajó durante la pretemporada para llegar en óptimas condiciones al estreno, con la intención de sumar fuera de casa ante un rival siempre exigente.

El entrenador de la Gloria, Daniel "Gato" Oldrá, fue claro respecto a los objetivos para este comienzo de campeonato: "Queremos un equipo competitivo, protagonista y que mantenga una identidad en cualquier cancha", dejando en evidencia la ambición con la que afrontará este nuevo torneo.

El historial reciente muestra una marcada paridad entre ambos equipos. En sus últimos cruces hubo triunfos para los dos y un empate sin goles en el último enfrentamiento oficial, por lo que se espera un partido equilibrado y de mucha intensidad desde el inicio.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Adrián Franklin

Estadio: José Amalfitani