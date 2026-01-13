Mientras se lleva a cabo el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, donde se llevó a cabo la presentación oficial de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), que estará compuesta por cinco competencias a lo largo del año, incluida el Desafío Ruta 40 que se correrá por caminos de San Juan y Mendoza.

La competencia será válida por la tercera ronda del certamen ecuménico, contará con dos bivouacs y más de 2.700 kilómetros de recorrido total, de los cuales 1.699 km serán sectores selectivos, en un trazado diseñado para ofrecer máxima espectacularidad y desafío a pilotos y equipos.

La ciudad de San Juan será la sede tanto de la largada como de la llegada, consolidándose como uno de los escenarios más tradicionales de la competencia. La variedad de terrenos y la logística simplificada prometen un rally intenso durante los cinco días de carrera.

Regreso histórico a Mendoza y El Nihuil

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el retorno a San Rafael, Mendoza, diez años después de la última visita de la prueba. Además, el cruce de las dunas de El Nihuil, ausente del recorrido durante nueve años, se perfila como uno de los desafíos más exigentes y espectaculares de la edición 2026.

Las inscripciones ya están disponibles, ofreciendo a pilotos y equipos la posibilidad de participar en una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del rally raid internacional. La edición 2026 combina escenarios únicos, terreno variado y la emoción de competir en territorios emblemáticos, prometiendo un capítulo inolvidable en la historia del Desafío Ruta 40.

El Campeonato 2026

El Dakar, del 3 al 17 de enero, es la carrera inaugural del W2RC desde 2022 y volvió a ser el punto de largada de la temporada. Después, la caravana se dirigirá a Europa para el Ultimate Rally-Raid Portugal , entre el 17 y el 22 de marzo.

El Desafío Ruta 40 regresará al Mundial este año. Esta emblemática competencia sudamericana se disputará del 24 al 29 de mayo, con un recorrido que unirá San Juan, San Rafael y retorno a San Juan, en lo que será la esperada 13ª edición de la carrera. Ubicada a mitad del calendario como la tercera de cinco pruebas, marcará la transición entre la primera y la segunda mitad de la temporada.

El calendario se completará con el Rallye du Maroc, del 28 de septiembre al 3 de octubre y el Abu Dhabi Desert Challenge, que se desarrollará del 22 al 27 de noviembre, cerrando un Mundial que se desarrollará en cuatro continentes y que promete un alto nivel de competitividad.